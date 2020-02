Comissão técnica da Seleção se divide e verá mais 24 jogos antes das Eliminatórias; confira a lista

​A contagem regressiva já começou. No dia 27 de março, a seleção brasileira estreia nas eliminatória para a Copa do Mundo do Qatar enfrentando a Bolívia, na Arena Pernambuco. Faltando pouco mais de um mês e meio para a partida, Tite e seus colegas de comissão técnica irão se espalhar pelos estádios do Brasil e da Europa analisando possíveis convocados.

Até a divulgação da lista, os profissionais estarão observando de perto mais 24 partidas, conforme lista disponibilizada pela CBF. Neste domingo, por exemplo, Tite estará em Paris, juntamente com o coordenador Juninho Paulista e o auxiliar (e seu filho) Matheus Bachi acompanhando PSG x Lyon. Enquanto isso, o auxiliar Cleber Xavier segue em Bucaramanga, na Colômbia, para ver o derradeiro duelo da seleção sub-23 no Pré-Olímpico – o time encara a Argentina. Já no dia 13 será a vez de o preparador físico Fábio Mahseredjian e o fisiologista Guilherme Passos verem de perto Milan x Juventus (relação completa abaixo).

​JOGOS A SEREM OBSERVADOS QUEM ESTARÁ​ ​09/02 – Brasil x Argentina (Sub-23) Cleber Xavier ​09/02 – PSG x Lyon ​Tite, Juninho P.aulista e Matheus Bachi 1​3/02 – Milan x Juventus ​Fábio Mahseredjian e Guilherme Passos ​14/02 – Valencia x Atlético de Madrid ​Tite e Juninho Paulista ​15/02 – Barcelona x Getafe ​Matheus Bachi ​16/02 – Flamengo x Athletico-PR ​Cleber Xavier e Thomaz Koerich ​16/02 – Leganés x Betis ​Tite e Juninho Paulista ​16/02 – Sevilla x Espanyol ​Matheus Bachi ​16/02 – Real Madrid x Celta de Vigo ​Tite e Juninho Paulista ​16/02 – Juventus x Brescia ​Fábio Mahseredjian e Guilherme Passos ​18/02 – Atlético de Madrid x Liverpool ​Tite, Juninho Paulista e Matheus Bachi ​22/02 – Barcelona x Eibar ​Fábio Mahseredjian e Guilherme Passos ​25/02 – Napoli x Barcelona ​Cesar Sampaio e Bruno Baquete ​25/02 – Chelsea x Bayern de Munique ​Cléber Xavier e Thomaz Koerich ​26/02 – Flamengo x Independiente del Valle ​Matheus Bachi ​26/02 – Lyon x Juventus ​Cesar Sampaio e Bruno Baquete ​26/02 – Real Madrid x Manchester City ​Cléber Xavier e Thomaz Koerich ​29/02 – Grêmio x Juventude ​Tite ​29/02 – Santos x Palmeiras ​Matheus Bachi e Taffarel ​01/03 – Aston Villa x Manchester City ​Bruno Baquete ​01/03 – Everton x Manchester United ​Cesar Sampaio ​01/03 – Milan x Genova ​Cléber Xavier e Thomaz Koerich ​01/03 – Juventus x Inter de Milão ​Cleber Xavier e Thomaz Koerich ​01/03 – São Paulo x Ponte Preta ​Matheus Bachi

De todos os jogos, apenas cinco envolvem times brasileiros, a começar pela Supercopa do Brasil, dia 16, entre Flamengo e Athletico-PR. Depois, em 26 de fevereiro, o Mengão estará novamente no radar no compromisso de volta da Recopa Sul-Americana, frente ao Independiente del Valle-EQU. As demais partidas são Grêmio x Juventude (29/02), Santos x Palmeiras (29/02) e São Paulo x Ponte Preta (01/03).