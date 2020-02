Ter experiência é um dos requisitos mais frequentes nas vagas de trabalho, mas como conseguir um emprego se você não tem nenhuma experiência? Veja como mudar a situação em cinco passos práticos.

Com a exigência de experiência prévia presente na maioria das vagas de emprego, os jovens enfrentam um grande desafio para conseguir entrar no mercado de trabalho. Por mais que muitos trabalhos sejam direcionados para aqueles que já passaram por outras empresas, existe uma fatia do mercado que pode ser ocupado por quem está começando agora a carreira. Saiba como entrar para o mercado de trabalho sem experiência em cinco passos práticos!

Estudar é fundamental

Se você não tem experiência, é importante mostrar para o empregador que você tem se preparado de outras formas – estudar é uma delas. Existem dezenas de cursos, workshops e palestras disponíveis, tanto presenciais quanto online, que são ótimas oportunidades para aumentar o conhecimento em uma área específica e acrescentar habilidades.

Estudar um outro idioma também pode fazer uma grande diferença. A maioria das empresas busca profissionais que saibam se comunicar em outra língua, seja inglês, espanhol ou mesmo francês, um idioma que tem ganhado cada vez mais importância no mundo dos negócios. E não precisa de grandes investimentos: se você quer estudar o idioma da França, por exemplo, pode baixar um aplicativo para estudar francês e aprender de forma autônoma.

Mantenha seu currículo atualizado

Pessoas sem experiência normalmente tem dificuldades na elaboração de um currículo, e pior: nem sempre tem um modelo pronto para apresentar quando surge uma vaga. O currículo é a primeira impressão que a empresa tem de um futuro colaborador, por isso, é muito importante ter cuidado na elaboração deste documento.

Uma vez que não existem experiências profissionais para preencher o currículo, vale utilizar outras informações, como suas habilidades, projetos em que você esteve envolvido no período escolar e atividades extra curriculares que realizou. Fez algo novo? Não se esqueça de incluir no arquivo para mantê-lo sempre em dia! É interessante seguir essa atualização no seu perfil no LinkedIn, uma vez que muitos recrutadores utilizam a plataforma em sua busca.

Rede de contatos para troca de informações

Encontrar um primeiro trabalho pode ser mais fácil se você receber a indicação para uma vaga. A rede de contatos tem papel fundamental nisso, uma vez que realiza troca de informações e conhecimento. Mas como montar essa rede?

Seus amigos, familiares, colegas de classe e conexões nas redes sociais podem fazer parte da rede de contato. É preciso que você faça com que as pessoas saibam das suas aspirações quanto à carreira. Na internet, você pode buscar por profissionais chaves de determinadas empresas para pesquisar tanto o currículo da pessoa, quanto demonstrar seu interesse por possíveis vagas.

Busque por programas do Governo

Atualmente, 11% da população brasileira está desempregada, sendo boa parte jovens que ainda não tiveram uma primeira experiência. O Governo Federal entende que essa é a parcela da população com mais vulnerabilidade, principalmente pela baixa formalização. Pensando nisso, recentemente o Governo lançou programa de estímulo ao emprego para jovens, que propõe benefícios para os empregadores que contratarem pessoas de 18 a 29 anos sem experiência.

Existe também o programa Jovem Aprendiz, direcionado para pessoas de 14 a 24 anos, que sejam matriculadas na escola (ou já tenham concluído o ensino) e que frequentem um curso técnico conveniado a empresa. Segundo a legislação, empresas médias e grandes devem ter de 5% a 15% de seus funcionários como aprendizes. O jovem pode trabalhar como aprendiz por no máximo 2 anos e há um bom índice de efetivação após o programa.

Para os jovens que estão na faculdade, muitos cursos contam com estágio obrigatório, o que faz com que as instituições tenham uma central para conectar empresas com estudantes. Em alguns casos, o salário é revertido em mensalidade e vale transporte, e mesmo que o pagamento não seja tão “interessante”, é extremamente válido como uma primeira experiência.

Seja paciente

A fase de procura de um emprego não é fácil – seja na primeira experiência ou em uma nova colocação. A paciência é muito importante para lidar com a falta de resposta das empresas diante de seu currículo, além de ser fundamental para entender que, muitas vezes, é necessário começar em posições modestas.

Uma dica: enquanto você passa pelo período de espera e tentativas, não deixe de se atualizar. Você pode buscar mais informações sobre como conseguir um emprego, treinar a oratória e se preparar melhor para o momento da entrevista. Com paciência e bastante dedicação, certamente você terá melhores chances de entrar no mercado de trabalho.

Fontes:

Babbel : Aplicativo para aprender Francês / Jornal de Brasília: Como Conseguir um emprego