Concurso ALAP 2019: Gabaritos das provas são divulgados! Confira

A Assembleia Legislativa do Estado do Amapá vai aplicar no domingo, 02 de fevereiro, as provas do concurso público (Concurso ALAP 2019) para preenchimento de 129 vagas cargos de níveis médio e superior. Os aprovados serão contratados sob Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado. Os salários oferecidos chegam a até R$ 11.395,01.

A Fundação Carlos Chagas (FCC) tem a responsabilidade do certame. As vagas são destinadas aos cargos de Auxiliar, Assistente Legislativo, Analista e Advogado Legislativo. Do quantitativo de vagas do certame, 04 serão reservadas aos deficientes.

Os gabaritos das provas já podem ser consultados – clique aqui e veja.

Cargos do Concurso ALAP

Nível Superior: Advogado Legislativo – Procurador (3); Analista Legislativo – Técnico Legislativo – diploma de nível superior em pelo menos uma das graduações: Direito, Administração, Economia, Estatística, Ciências Contábeis, Letras, Relações Internacionais, Engenharia, Pedagogia, História ou Geografia (20); Assessor Jurídico Legislativo (3); Administrador (CR); Biblioteconomista (2); Psicólogo (2); Assistente Social (2); Pedagogo (2); Enfermeiro (2); Contador (4); Economista (1); Técnico de Controle Interno (6); Jornalista (2); Comunicador Social/Publicidade e Propaganda (2); Comunicador Social/ Relações Públicas (2); Administrador de Rede e Telecomunicações (2); Desenvolvedor de Banco de Dados (2); Desenvolvedor de Sistemas (2); e Técnico de Segurança da Informação (2).

Nível Médio: Assistente Legislativo – Assistente Administrativo (13); Assistente de Operações Técnicas (6); Assistente de Segurança (16); Assistente de Registro de Imagens (6); Assistente Legislativo (1); Assistente de Contabilidade (6); Assistente de Informática (10); Auxiliar Legislativo – Auxiliar Operacional (4); e Auxiliar de Transportes (6).

O salário inicial será de R$ 3.798,34 para os cargos de Auxiliar Legislativo; de R$ 5.064,45 para as carreiras de Assistente Legislativo; R$ 10.128,90 para Analista Legislativo; e de R$ 11.395,01 para Advogado Legislativo. Além dos salários citados, os profissionais contarão com auxílio-alimentação no valor de R$1.000,00.

Inscrição Concurso ALAP

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 10 horas do dia 23 de setembro e 14 horas do dia 12 de novembro de 2019, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do concurso (www.concursosfcc.com.br). A taxa de inscrição custou:

R$80,00 para Auxiliar;

R$90,00 para Assistente;

R$110,00 para Analista; e

R$140,00 para Administrador Legislativo.

Etapas e Provas

O concurso contou com provas objetivas, compostas por 50 questões, distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa (10), Raciocínio Lógico-Matemático (04), Geografia e História do Amapá (06) e Conhecimentos Específicos (30).

O exame foi aplicado no dia 02 de fevereiro de 2020 em Macapá (PA).

Além da prova objetiva, o concurso vai contar com prova discursiva (estudo de caso e peça processual ou parecer) para Procurador, prova discursiva estudo de caso para Analista e Assistente e prova de redação para Auxiliar Legislativo. Por fim, haverá avaliação de títulos para os cargos de nível superior.

Conteúdo Programático

Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Argumentação. Pressupostos e subentendidos. Níveis de linguagem. Ortografia e acentuação. Articulação do texto: coesão e coerência. Classes de palavras. Sintaxe. Termos da oração. Processos de coordenação e subordinação. Discurso direto e indireto. Tempos, modos e vozes verbais. Flexão nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Ocorrência da Crase. Pontuação. Equivalência e transformação de estruturas. Redação; Raciocínio Lógico-Matemático: Números inteiros e racionais: operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação); expressões numéricas; múltiplos e divisores de números naturais; problemas. Frações e operações com frações. Números e grandezas proporcionais: razões e proporções; divisão em partes proporcionais; regra de três; porcentagem e problemas. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas História do Amapá: Colonização da região do Amapá e grupos étnicos. Disputas territoriais e conflitos estrangeiros no Amapá. História econômica da região do Amapá: do século XIX ao XXI. História politica do Amapá: século XX. A Cabanagem no Amapá. A Criação do Território Federal do Amapá. A criação do Estado do Amapá. Manifestações populares e sincretismo cultural no Amapá. História da Região Norte. O patrimônio histórico do Amapá; Geografia do Amapá: O espaço natural do Amapá (noções de relevo, clima, vegetação e hidrografia do estado). O meio ambiente. A população do Amapá: crescimento, distribuição, estrutura e movimentos. A população indígena. O espaço econômico: atividades agropecuárias, extrativistas e industriais e de serviços. O desenvolvimento econômico do Amapá. O estado do Amapá no contexto brasileiro. Validade A validade do concurso será de 24 meses, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período, a critério da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá.

Sobre

A Assembleia Legislativa do Estado do Amapá representa o povo amapaense. Compõe-se atualmente de 24 Deputados Estaduais eleitos pelo sistema proporcional para mandato de quatro anos. O Poder Legislativo Amapaense dispõe sobre as matérias de competência legislativa do Estado, além de exercer a fiscalização dos atos do Poder Executivo, nos termos das Constituições Federal e Estadual.

