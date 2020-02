Concurso ALEPI: Sai convocação para segunda etapa de avaliação

A Assembleia Legislativa do Estado do Piauí aplicou no domingo, 12 de janeiro, as provas do concurso público (Concurso Assembleia Legislativa ALEPI 2019) para o preenchimento de vagas para cargos de ensino médio e superior. A Universidade Federal do Piauí (UFPI), banca organizadora, revelou que 16.726 pessoas se inscreveram no certame.

Lista dos candidatos habilitados à entrega de títulos – clique aqui e veja.

A entrega dos documentos será aceita até esta sexta-feira, 14, às 17h30, no Auditório da Enfermagem, Campus Universitário Ministro Petrônio Portella da Universidade Federal do Piauí.

A prova prática de assessor técnico legislativo da área de Taquigrafia vai acontecer no próximo domingo, 16, no Laboratório de Computação do Curso de Engenharia Mecânica do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Piauí.

A maior procura do concurso foi para o cargo de assessor técnico legislativo da área administrativa, com 7.176 inscritos, seguido de consultor legislativo, de nível superior, na área de Direito, que teve 3.886 candidatos.

Veja o quantitativo de inscritos por cargo:

Consultor legislativo – Redação de Atas e revisão de debates: 1.473 inscritos

Consultor legislativo – Direito: 3.886

Consultor legislativo – Contabilidade: 1.104

Consultor legislativo – Tecnologia da Informação: 497

Consultor legislativo – Comunicação Social: 510

Consultor legislativo – Biblioteconomia: 116

Assessor técnico legislativo – Taquigrafia: 149

Assessor técnico legislativo – Informática: 1.100

Assessor técnico legislativo – Cerimonial Público: 545

Assessor técnico legislativo – Radiodifusão: 170

Assessor técnico legislativo – Área Administrativa: 7.176

Uma retificação do edital aumentou o quantitativo para 51 vagas, sendo que cada cargo, exceto da área de Biblioteconomia, terá uma para pessoas com deficiência (PCD).

De acordo com o edital, as vagas são destinadas aos seguintes cargos de Consultor Legislativo (nível superior) e Assistente Técnico (nível médio), com salários de R$4.068,39 e R$2.310,14, respectivamente. As oportunidades são para as seguintes especialidades:

Ensino Médio – Assistente Técnico Assistente Técnico – Qualificação em Taquigrafia – 04 vagas + 01 para PCD

Assistente Técnico – Técnico em Informática – 04 vagas + 01 para PCD

Assistente Técnico – Conhecimento em Cerimonial Público – 04 vagas + 01 para PCD

Assistente Técnico – Qualificação em Radio Difusão – 04 vagas + 01 para PCD

Assistente Técnico – Área Administrativa 04 vagas + 01 para PCD Ensino Superior – Consultor Legislativo Consultor Legislativo – Redação de Atas e Revisão de Debates – 04 vagas + 01 para PCD

Consultor Legislativo – Direito – 04 vagas + 01 para PCD

Consultor Legislativo – Contabilidade – 04 vagas + 01 para PCD

Consultor Legislativo – Tecnologia da Informação – 03 vagas + 01 para PCD

Consultor Legislativo – Comunicação Social – 04 vagas + 01 para PCD

Consultor Legislativo – Biblioteconomia – 01 vaga PCD: Pessoas com deficiência

Inscrição Concurso ALEPI 2019

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 10 horas do dia 24 de setembro de 2019 e 23 horas e 59 minutos do dia 22 de novembro de 2019 (somente ampla concorrência), no site oficial da banca organizadora, a Universidade Federal do Piauí (UFPI).

A taxa de inscrição vai custar R$ 120,00 para Consultor Legislativo e R$ 70,00 para Assessor Técnico Legislativo.

Etapas e Provas do Concurso ALEPI

O concurso público constará de Prova Escrita Objetiva, de Redação e de Análise de Títulos para todos os cargos. A prova escrita objetiva de conhecimentos gerais e específicos, de caráter eliminatório e classificatório constará de 50 (cinquenta) questões, valendo 02 (dois) pontos.

A prova escrita objetiva de conhecimentos gerais constará de questões de Língua Portuguesa e de Raciocínio Lógico. A prova escrita objetiva de conhecimentos específicos constará de questões relativas ao cargo.

As questões da prova escrita objetiva de conhecimentos gerais e específicos terão 05 (cinco) alternativas de respostas, do tipo de múltipla escolha, com uma única resposta correta.

A prova escrita objetiva de conhecimentos gerais e específicos e a Redação serão realizadas concomitantemente e terá duração de 5 (cinco) horas, já incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta e a finalização da Redação, iniciando-se as 08 horas e encerrando-se às 13 horas.

A Redação, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá de um texto dissertativo-argumentativo, na forma de prosa e valerá 20 (vinte) pontos. A proposta de redação, informando o tema, será apresentada no caderno de questões, após as questões de Língua Portuguesa.

A redação deve ser feita exclusivamente na Folha de Redação própria e individualizada, fornecida ao candidato por ocasião da entrega do caderno de prova.

A avaliação de títulos será de caráter apenas classificatório e consistirá da entrega, pelo candidato ou seu procurador.

A prova escrita objetiva para todos os cargos de nível superior e nível médio contará com questões de Língua Portuguesa (10), Raciocínio Lógico (10) e Conhecimentos Específicos (30).

A prova escrita objetiva e a Redação, para todos os cargos, serão aplicadas na cidade de Teresina-PI, no dia 12 de janeiro de 2020, de 08h às 13 horas. A prova escrita objetiva e a redação terá 05 (cinco) horas de duração, já incluindo o tempo para preenchimento do cartão-resposta.

Sobre

Através da Lei 5103/99 fica instituído o dia 04 de maio a instalação da Assembleia Legislativa do Piauí. nesta data, 04 de maio de 1835, em Oeiras, Capital da Província, foi instalada a assembleia legislativa provincial. Criada pela lei número-16 de 12 agosto de 1834, extinguindo os conselhos de governo. No Piauí o conselho foi inaugurado em 16 de agosto 1825, tinha a competência de discutir e deliberar sobre os negócios da província, inclusive elaborar projetos de leis.

A Assembleia Legislativa Provincial teve 27 legislaturas, durou de 1835 a 1889, o mandato era de dois anos e eleitos 20 deputados. Com o fim do período provincial, começa o período republicano, que foi dividido em primeira e segunda República. Na primeira República o parlamento passou a ser denominado de, “a Câmara dos Deputados do Piauí”, durou de 1889 a 1930, neste período teve 10 legislaturas, com mandato de 04 anos e composto com 24 deputados.

Informações do concurso