Concurso ANVISA 2020: sindicato aponta necessidade de novo certame

A necessidade abertura de um novo edital de concurso público da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Concurso Anvisa) é grande. O Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação (Sinagências) alerta sobre a necessidade de reforços na fiscalização sanitária da Agência, em especial no âmbito das coordenações de portos, aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados do país.

Para exemplificar o que acontece atualmente com o órgão, o sindicato usou o aeroporto de Guarulhos, onde há apenas um servidor plantonista em atuação. A situação é considerada grave, pois Guarulhos conta com o maior complexo aeroportuário e o mais movimentado da América do Sul. Em 2019, foram mais de 43 milhões de passageiros no aeroporto.

Segundo o Sinagências em nota publicada em seu site oficial, a alta quantidade de passageiros circulando todos os dias pelo local ressalta a necessidade de reforços na fiscalização. Além disso, é necessário criar estratégias de combate a endemias e epidemias de doenças contagiosas, como a atual coronavírus.

De acordo com informações do sindicato, é evidente a importância de ampliação no contingente de pessoal que atua nessas áreas em todo o país. A instituição considera necessária a realização de um concurso público, em caráter urgente.

“Sendo relevante o combate a endemias e epidemias de doenças contagiosas tais como proveniente do coronavírus, assim se faz necessária a realização de concursos públicos para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), de forma regional para localidades onde se encontram portos, aeroportos e fronteiras”, disse Alexnaldo Queirox de Jesus, presidente do Sinagências, em ofício encaminhado à presidência da República.

De acordo com o presidente do Sinagências, a realocação de servidores não seria suficiente. Isso porque remanejar profissionais de outros estados para São Paulo acabaria gerando déficit em outras localidades do país.

Cargos vagos

No primeiro semestre do ano passado, a Anvisa confirmou que realizou um levantamento de dados para solicitar um concurso ao Ministério da Economia. Porém, ainda não se sabe se foi feito um novo pedido de concurso ao governo.

De acordo com informações da assessoria do órgão, a Anvisa conta com 93 cargos vagos, conforme dados de dezembro de 2019.

O déficit é nas carreiras de técnico administrativo (42 cargos vagos), especialista em regulação e vigilância sanitária (37 cargos vagos), analista administrativo (11 cargos vagos) e técnico em regulação e vigilância sanitária (03 cargos vagos).

Os cargos de técnico têm exigência de nível médio. A remuneração é de R$7.016,67 para técnico administrativo, e de R$7.388,37 para técnico em regulação.

Os cargos de especialista e analista exigem o nível superior. Os salários iniciais chegam a R$15.058,12 para especialista e R$13.807,57 para analista.

Último concurso da Anvisa

Divulgado no dia 31 de agosto de 2016, o edital de concurso público ANVISA contou com 78 vagas no cargo de Técnico Administrativo, cujo requisito é nível médio completo. Do quantitativo de vagas oferecidas, 16 foram reservadas aos negros e 04 aos portadores de necessidades especiais. A taxa de inscrição custou R$70.

Criada pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro 1999, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é uma autarquia sob regime especial, que tem como área de atuação não um setor específico da economia, mas todos os setores relacionados a produtos e serviços que possam afetar a saúde da população brasileira.