Concurso Bombeiros 2020: Edital com 115 vagas e com salário de R$ 9.255,21

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso Bombeiros TO 2020) em breve. Segundo informações da assessoria de comunicação da corporação, o certame vai ofertar 115 vagas, sendo 110 para Soldado e 15 para Oficial. No momento, o termo de referência está em fase de elaboração e não há, ainda, a previsão para publicação do edital.

Cobrança por novo concurso

O Ministério Público do Estado, em 2018, em conjunto com o Grupo Especial de Controle Externo da Atividade Policial (Gecep), ingressou com uma Ação Civil Pública contra o Estado solicitando um novo certame para corporação.

Segundo o GECEP, a corporação contava, na época, com 554 bombeiros, quando o efetivo estabelecido em lei e em decreto estadual é de 1.772, o que resultava em um déficit de 1.228 bombeiros. Além do déficit citado, as informações coletadas pelo GECEP apontaram uma distribuição dos bombeiros com uma grande discrepância, uma vez que mais da metade da tropa estava concentrada em Palmas. A capital, que possui 18,4% da população total do Estado, agrupa 55% do efetivo, ou seja, 301 bombeiros.

O restante do efetivo estava distribuído entre as cidades de Araguaína (46), Araguatins (26), Colinas (27), Dianópolis (17), Gurupi (43), Paraíso (35) e Porto Nacional (38). Segundo o comando da corporação, uma simetria com a Polícia Militar deveria existir em termos de unidades regionais, o que demandaria a instalação de representação dos Bombeiros em outras cinco cidades: Arraias, Guaraí, Lagoa da Confusão, Pedro Afonso e Tocantinópolis.

Na ação foi apontado que o concurso dos Bombeiros-TO deveria oferecer o quantitativo de vagas suficiente para que o efetivo do Corpo de Bombeiros se adeque ao que se encontra estabelecido na Lei Estadual nº 3.038/2015 e no Decreto nº 5.352/2015, que é de 1.772 bombeiros.

O Concurso Bombeiros TO 2020

Requisitos para o cargo de Soldado

Para concorrer a uma das vagas no concurso dos Bombeiros-TO será necessário ter altura mínima de 1,63m, se do sexo masculino, e 1,60m, se do sexo feminino; conclusão do ensino médio (no ato da matrícula no Curso de Formação); e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir válida, no mínimo na categoria “B”.

Em dezembro de 2019, a Assembleia Legislativa aprovou o PL que trata do aumento da idade para ingresso no quadro de pessoal do Corpo de Bombeiros do Estado do Tocantins. De 30 anos, a idade limite, agora passa para até 32 anos.

Requisitos para o cargo de Oficial

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter ensino superior completo na área de interesse, devidamente registrado em instituição de ensino superior credenciada pelo Ministério da Educação. Podendo ser nas especialidades: Direito, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Administração, Ciência da Computação; além de, no mínimo de 18 anos e máximo de 32 anos (de acordo com nova lei); altura mínima de 1,63m, se do sexo masculino, e 1,60, se do sexo feminino.

Etapas

O concurso do Corpo de Bombeiros-TO para Soldado é composto por seis etapas. Veja:

1ª etapa, de caráter classificatório e eliminatório, consistirá em avaliação intelectual de conhecimentos, mediante a aplicação de Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha e Discursiva para mensurar conhecimentos gerais e específicos dos candidatos, a ser realizadas em cidades do Estado especificadas em edital, conforme opção do candidato no ato da inscrição, em local previamente indicado por ocasião da disponibilização do Cartão de Confirmação de Inscrição;

2ª etapa, de caráter eliminatório, consistirá na realização de Exame de Capacidade Física, pertinente ao exercício do cargo público, aplicado por profissionais especializados, e será realizada somente no município de Palmas;

3ª etapa, de caráter eliminatório, consistirá na realização de Avaliação Psicológica, com base em critérios objetivos definidos no respectivo edital, aplicado por profissionais habilitados em Psicologia que possuam registro no Conselho Regional de Psicologia, e será realizada somente no município de Palmas;

4ª etapa, de caráter eliminatório, consistirá na realização de Exames Médicos e Odontológicos do candidato, a fim de verificar os atributos de saúde necessários para o exercício do cargo público, e será realizada somente no município de Palmas;

5ª etapa, de caráter apenas eliminatório, consistirá na realização de Investigação Social do candidato, a fim de verificar sua idoneidade moral para o exercício do cargo público;

6ª etapa, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá na habilitação do candidato em Curso de Formação de Soldados, a ser promovido pelo CBMTO na cidade de Palmas-TO.

Para Oficial, o concurso conta com as seguintes etapas:

Prova escrita objetiva e prova discursiva – redação

Testes de Aptidão Física

Exames psicológicos

Avaliações médica e odontológica

Investigação Social e da vida pregressa

Atribuições

Os atributos exigidos no presente certame são voltados para selecionar candidatos hábeis para o exercício de subordinação às regras e leis atinentes ao serviço bombeiro militar, no enfrentamento de situações de alto risco e instrumentos inerentes à atividade bombeiro militar.

O cargo de Soldado é essencialmente voltado à execução das atividades de competência do Corpo de Bombeiros Militar, em todas as áreas de atuação, quais sejam: Prevenir e combater incêndios, controlar situações de pânico, vistoriar e fiscalizar edificações, buscar e salvar pessoas, realizar atendimento pré-hospitalar, atuar na execução de ações preventivas, emergenciais ou de socorro, assistenciais e recuperativas no âmbito da defesa civil, para as quais o candidato será preparado durante o curso de formação.

Além disso, o Soldado deverá executar serviços de motorista e operador de viaturas, serviços de manutenção do aquartelamento, asseio e manutenção de viaturas, cumprir os planos, normas e ordens emanadas do escalão superior; demonstrar equilíbrio emocional na atuação como servidor militar; demonstrar capacidade de trabalho em equipe com responsabilidade, lealdade e bom senso; atuar com disciplina, honestidade, sociabilidade e senso de organização; executar outros encargos e atividades de interesse da Corporação.

Salários

Soldado Bombeiro TO

Aluno Soldado R$ 2.016,75 (curso de formação CFSD)

VENCIMENTOS

Inicial R$ 4.056,67

Final R$ 7.631,84

Oficial Bombeiro TO Aspirante a Oficial R$ 7.631,84 (curso de formação – CFO)

VENCIMENTOS

Inicial R$ 9.255,21

Final R$ 17.080,70

Último edital foi divulgado em 2013

O último edital do Corpo de Bombeiros do Estado do Tocantins foi divulgado em 2013, quando contou 100 vagas para o cargo de Soldado. Do quantitativo de vagas, 90 foram destinadas ao sexo masculino e 10 ao sexo feminino. A Pontua Concursos organizou o certame.

O concurso foi composto por prova escrita objetiva de múltipla escolha e discursiva, de caráter classificatório e eliminatório, aplicadas em Palmas, Gurupi e Araguaína, exame de Capacidade Física, de caráter eliminatório, avaliação psicológica, de caráter eliminatório, exames médicos e odontológicos, de caráter eliminatório, investigação social, de caráter eliminatório, e curso de formação de soldados, de caráter eliminatório.

Durante o período de formação o candidato recebeu auxílio-financeiro no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), conforme previsto no art. 11, § 19 da Lei 2.578/2012. Aprovado em todas as fases do certame e obedecido o número de vagas oferecidas, o candidato tomou posse no cargo de Soldado, com remuneração no valor de 3.228,28 (três mil duzentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos).

Prova Objetiva

A primeira etapa do certame foi composta por uma prova objetiva, com 60 questões, e uma prova discursiva (redação). As avaliações tiveram duração de 05 horas e abordaram o seguinte conteúdo:

Língua portuguesa – 20 questões (peso 2,0);

Raciocínio Lógico – 10 questões (peso 1,0);

Conhecimentos regionais e atualidades – 10 questões (peso 1,0);

Informática básica – 10 questões (peso 1,0);

Normas do CBMTO – 10 questões (peso 1,0);

Informações do concurso