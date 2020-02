Concurso Câmara de Campo Maior PI 2020 será anunciado em breve para todos os níveis

Edital oferece 07 vagas de níveis fundamental, médio e superior no legislativo municipal.

No Estado do Piauí, a Câmara Municipal de Campo Maior anunciará novo concurso em breve para cargos de todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio e superior ) no legislativo municipal.

De acordo com o edital, a Câmara realizada licitação na modalidade tomada de preços, pelo tipo técnica e preço, que visará a contratação de empresa especializada para execução de concurso público.

A banca será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades da autarquia.

As oportunidades devem ser para os cargos de Agente de Controle Interno (1 vaga); Assistente Técnico Legislativo (4 vagas), Motorista (1 vaga) e Agente Operacional de Serviços Gerais (1 vaga).

Informações do concurso