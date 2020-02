Concurso Câmara de Curitiba PR 2020: Gabaritos das provas são divulgados!

No Estado do Paraná, a Câmara Municipal de Curitiba aplicou no domingo, 02 de fevereiro, as provas do edital (nº 06/2019) de concurso público para preenchimento de 37 vagas em cargos de nível médio e superior no legislativo municipal. Os gabaritos das provas foram divulgados.

Câmara de Curitiba – Gabaritos das Provas – Clique aqui

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de Contador (1 vaga), Técnico Administrativo (24 vagas), Analista Legislativo (4 vagas), Redator (2 vagas), Procurador Jurídico (6 vagas) e Contador (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 2.259,27 e R$ 4.556,38.

Inscrição

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 19 de novembro até as 17h do dia 19 de dezembro de 2019, no site oficial da banca organizadora da UFPR. O valor da inscrição variou entre R$ 100,00 (nível médio) e R$ 150,00 (nível superior).

Provas

O concurso contará com as seguintes etapas:

–> Provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões de língua portuguesa, raciocínio matemático, legislação e conhecimento específico;

–> Avaliação Psicológica (caráter eliminatório) para os candidatos habilitados para essa fase;

–> Prova Discursiva – redação, parecer ou compreensão e produção de textos, dependo do cargo.

As avaliações foram aplicadas no dia 02 de fevereiro de 2020.

Informações do concurso

Concurso : Câmara de Curitiba PR

: Câmara de Curitiba PR Banca organizadora : UFPR

: UFPR Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 37

: 37 Remuneração : R$ 2.259,27 a R$ 4.556,38.

: R$ 2.259,27 a R$ 4.556,38. Inscrições : 19 de novembro a 19 de dezembro de 2019

: 19 de novembro a 19 de dezembro de 2019 Taxa de Inscrição : R$ 100,00 e R$ 150,00

: R$ 100,00 e R$ 150,00 Provas : 02 de fevereiro de 2020

: 02 de fevereiro de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL CÂMARA DE CURITIBA PR 2019