Concurso Câmara de Itaperuna RJ 2020 anunciará EDITAL em breve

No Estado do Rio de Janeiro, a Câmara Municipal de Itaperuna anunciará um novo edital de concurso público em breve. Segundo informados do setor de Licitações, cinco bancas organizadoras estão na disputa pelo novo certame, no entanto, ainda não se sabe quais empresas estão interessadas no concurso.

A previsão é que a banca seja escolhida ainda esse semestre de 2020. A banca será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades da autarquia.

As oportunidades são para os cargos de motorista, copeiro, porteiro, faxineiro, agente de segurança, agente de patrimônio, agente administrativo, almoxarife, recepcionista, técnico em contabilidade e informática, arquivista, tesoureiro, controlador interno, carreiras de contabilista, consultor jurídico e agente legislativo. Os salários oferecidos variam entre R$1.001,80 e R$1.971,13.

Informações do concurso