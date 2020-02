Concurso Câmara de Japeri RJ anuncia banca organizadora

No Estado do Rio de Janeiro, a Câmara Municipal de Japeri define banca organizadora do seu próximo edital de concurso público. Conforme o legislativo, o Instituto Nacional de Concurso Público (INCP) será responsável pelo certame.

A banca será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades da autarquia.

As vagas destinadas são para os cargos de Servente de Limpeza (02 vagas), Copeiro (01 vaga), Recepcionista (02 vagas), Telefonista (01 vaga), Almoxarife (01 vaga) e Guarda Municipal (03 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.402,63 e R$ 1.714,33.

Informações do concurso