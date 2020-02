Concurso Câmara de Marabá PA 2020 é reaberto e oferta 23 vagas! Até R$ 4.092,66!

A Câmara Municipal de Marabá retificou edital e além de reabrir a seleção, prorrogou suas inscrições até 16 de março de 2020. O edital de concurso público visa o preenchimento de 23 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior no legislativo municipal.

As oportunidades são para os cargos de Técnico Legislativo (6); Técnico em Contabilidade (1); Engenheiro Civil (1); Técnico em Processamento de Dados (1); Agente de Portaria (3); Motorista (1); Agente Administrativo (7); Técnico em Tradução e Interpretação de Libras (1); e Advogado (2).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.154,34 a R$ 4.092,66.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59min do dia 16 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora FADESP. O valor da inscrição varia entre R$ 48,00 (nível fundamental); R$ 60,00 (nível médio) e R$ 72,00 (nível superior).

Provas

O concurso contará com as seguintes etapas:

–> Prova escrita de múltipla escolha (para todos) com 50 questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos, noções de informática e noções de meio ambiente;

–> Prova prática para para Técnico em Tradução e Interpretação de Libras;

–> Prova de títulos para cargos de nível superior.

As avaliações serão aplicadas no dia 12 de abril de 2020, em locais e horários a serem informados via cartão de confirmação de inscrição, no site FADESP.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

