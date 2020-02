Concurso Câmara de Prata MG 2020: Último dia de inscrição! Até R$ 3.318,08!

Em Minas Gerais, a Câmara Municipal de Prata tem inscrições até hoje, 06 de fevereiro. O concurso público visa o preenchimento de 12 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior no legislativo municipal. Os salários oferecidas variam entre R$ 1.000,00 e R$ 3.000,00.

As oportunidades são para os cargos de Assistente de Comunicação (1), Analista de Recursos Humanos (1), Oficial Administrativo (1), Advogado (1), Contador (1), Controlador Interno (1), Técnico em Processos Legislativos (1), Assistente Administrativo (2), Serviços Gerais (1) e Recepcionista (1).

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 20h do dia 06 de fevereiro de 2020, no site oficial da Seap Concursos. O valor da inscrição varia entre R$ 50,00 (nível fundamental) e R$ 70,00 (nível médio).

Provas

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática/raciocínio lógico, informática, legislação municipal e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 08 de março de 2020, em locais a serem informados no dia 03 de março de 2019 após as 17h.

Os gabaritos serão divulgados no dia 09 de março após as 1h horas no site já citado. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do legislativo municipal.

