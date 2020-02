Concurso Câmara de Salgueiro PE 2020 abre vagas para todos os níveis

O Legislativo Municipal de Salgueiro em Pernambuco, faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 18 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Condutor de Transporte Escolar (15), Merendeira (27), Porteiro (8), Auxiliar de Serviços Gerais (22), Vigia (12) e Eletricista (1). Os salários oferecidos variam entre R$998,00 a R$1.721,87.

INSCRIÇÃO E PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 19 de fevereiro no site oficial da banca organizadora Consulpam. Não haverá taxa de inscrição.

O concurso consistirá com apenas análise curricular. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do legislativo municipal.

Informações do concurso