Concurso Câmara de Salgueiro PE 2020: Inscrições prorrogadas! Até R$ 2.600,00!

No Estado de Pernambuco, a Câmara Municipal de Salgueiro retifica edital e prorroga suas inscrições até o dia 05 de março de 2020. O edital de concurso público visa o preenchimento 18 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Agente Administrativo (6 vagas), Contador (1 vaga), Auxiliar de Serviços Gerais (4 vagas), Procurador Legislativo (1 vaga), Recepcionista (1 vaga), Técnico em Informática (4 vaga) e Assistente da Ouvidoria (1 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. As remunerações chegam até R$ 2.600,00.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 05 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora Consulpam. O valor da inscrição varia entre R$ 60,00 e R$ 130,00.

PROVAS

O concurso consistirá em provas objetivas (para todos) a ser realizada no dia 22 de março, em local, horário e sala a ser divulgado via edital de convocação. Os gabaritos provisórios serão divulgados no dia 23 de março e os gabaritos definitivos no dia 07 de abril.

As avaliações serão realizadas no dia 22 de março de 2020, em locais, horário e sala a ser acompanhada pelo edital de convocação via Instituto Consulpam.

Informações do concurso

Concurso : Câmara de Salgueiro PE

: Câmara de Salgueiro PE Banca organizadora : Consulpam

: Consulpam Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 18

: 18 Remuneração : R$ 998,00 e R$ 2.600,00

: R$ 998,00 e R$ 2.600,00 Inscrições : até 05 de março de 2020

: até 05 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 60,00 a R$ 130,00

: R$ 60,00 a R$ 130,00 Provas : 22 de março de 2020

: 22 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

