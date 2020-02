Concurso Câmara de Tietê SP 2020: Analista Legislativo de Comunicação

A Câmara Municipal de Tietê em São Paulo, abriu é um novo edital de concurso público para preencher uma vaga no cargo de Analista Legislativo de Comunicação Institucional pelo regime jurídico estatutário.

A função exige graduação na área de Jornalismo ou Publicidade e Propaganda ou Relações Públicas ou ainda em Comunicação Social e conhecimentos básicos em informática. O salário oferecido será de R$ 4.317,10, por carga horária de 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 28 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora RBO Concursos. A taxa de inscrição está fixado em R$ 24,90.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com 40 questões a ser aplicada no dia 22 de março, em locais e horários a serem informados a partir do dia 13 de março.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do legislativo municipal.

Informações do concurso

Concurso : Câmara Municipal de Tietê SP 2020

: Câmara Municipal de Tietê SP 2020 Banca organizadora : RBO Concursos

: RBO Concursos Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 01

: 01 Remuneração : até R$ 4.317,10

: até R$ 4.317,10 Inscrições : até 28 de fevereiro de 2020

: até 28 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 24,90

: R$ 24,90 Provas : 22 de março de 2020

: 22 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL CÂMARA DE TIETÊ SP 2020