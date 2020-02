Concurso Câmara Municipal de Holambra SP 2020: Assistente de Comunicação

Edital tem uma vaga de nível superior e remuneração de até R$ 4.751,94

Em São Paulo, a Câmara Municipal de Holambra faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de uma vaga no cargo de Assistente de Comunicação, função que exige graduação em Jornalismo ou Comunicação Social, mais registro no MTB. O salário oferecido será de R$ 4.751,94.

INSCRIÇÃO E PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 04 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Sigma Assessoria. A taxa de inscrição está fixada em R$ 58,00.

O concurso contará com provas objetivas (para todos) a ser aplicada no dia 22 de março de 2020. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do legislativo municipal.

Informações do concurso

Concurso : Câmara Municipal de Holambra SP

: Câmara Municipal de Holambra SP Banca organizadora : Sigma Assessoria

: Sigma Assessoria Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 01

: 01 Remuneração : R$ 4.751,94

: R$ 4.751,94 Inscrições : até 04 de março de 2020

: até 04 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 58,00

: R$ 58,00 Provas : 22 de março de 2020

: 22 de março de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 2020

100% de Acordo com Último Edital