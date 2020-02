Concurso CAU AP 2020: Banca organizadora é definida! Edital próximo!

O Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Amapá vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso CAU AP 2020) em breve. A banca organizadora anunciou que o edital será oferecido com vagas para cargos de ensino médio e superior.

A responsabilidade do concurso CAU-AP 2020 será do Instituto QUADRIX. A expectativa é que o edital não demore de ser publicado, uma vez que no portal da banca já foi criado uma página de acompanhamento da seleção, informando que o edital será publicado “em breve”. O quantitativo de vagas não foi revelado.

Segundo informações da banca, o edital CAU-AP vai trazer oportunidades para assistente administrativo e agente de fiscalização, de nível médio e superior, respectivamente. Os salários chegam a R$2.198,17 e R$6.612,77, nesta ordem. Além das remunerações, os profissionais contarão com benefícios. Os aprovados serão lotados em Macapá (AP).

Agora, com a definição da banca organizadora, o próximo passo vai ser a publicação do contrato entre o Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Amapá e a banca. Após esta etapa, o edital será publicado.

Último edital do concurso CAU AP

O último edital do concurso CAU-AP foi aberto em 2013. Na ocasião, o edital trouxe 64 vagas, sendo 04 imediatas e 60 em cadastro reserva. As oportunidades foram abertas para Secretário Geral (nível superior); Analista de Informática (nível superior); Agente de fiscalização (Arquiteto e Urbanista); e Assistente administrativo (nível médio).

Os salários oferecidos variaram entre R$1.444 e R$1.805, por jornada de seis horas diárias. Os aprovados no concurso foram contratados conforme o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

As provas de nível superior contaram com questões de Língua Portuguesa (08); Raciocínio Lógico e Matemático (05); Legislação Específica Aplicada aos CAUs (05); Atualidades (04); Conhecimentos em Microinformática (03); e Conhecimentos Específicos (25).

Já as provas de nível médio contaram com questões de Língua Portuguesa (10); Raciocínio Lógico e Matemático (06); Legislação Específica Aplicada aos CAUs (05); Atualidades (04); e Conhecimentos Específicos (25).

Segundo o edital, para ser aprovado, foi necessário obter 50% ou mais dos pontos da prova. Os classificados em até duas vezes o número de vagas tiveram suas provas discursivas corrigidas.

A validade do concurso foi de dois anos, com possibilidade de prorrogação.