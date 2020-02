Concurso CAU AP 2020: Saiu o edital para nível médio e superior! Até R$6.612,77!

O Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Amapá faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público (Concurso CAU AP 2020) para preencher 18 vagas em cargos de níveis médio e superior. As oportunidades serão oferecidas para os cargos de assistente administrativo e agente de fiscalização, respectivamente.

O extrato do edital foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 20 de fevereiro. O documento completo deve ser publicado a qualquer momento.

A responsabilidade do concurso CAU-AP 2020 será do Instituto QUADRIX. Os ganhos iniciais estão fixados no valor de R$2.198,17 para assistente administrativo e R$6.612,77 para agente de fiscalização. Os aprovados receberão ainda benefícios. A lotação vai acontecer em Macapá (AP).

Inscrição Concurso CAU AP

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 20 de fevereiro e 06 de abril de 2020, no site oficial da banca organizadora. A taxa de inscrição vai custar R$50 para os cargos de nível médio e R$60 para os de superior.

Último edital do concurso CAU AP

O último edital do concurso CAU-AP foi aberto em 2013. Na ocasião, o edital trouxe 64 vagas, sendo 04 imediatas e 60 em cadastro reserva. As oportunidades foram abertas para Secretário Geral (nível superior); Analista de Informática (nível superior); Agente de fiscalização (Arquiteto e Urbanista); e Assistente administrativo (nível médio).

Os salários oferecidos variaram entre R$1.444 e R$1.805, por jornada de seis horas diárias. Os aprovados no concurso foram contratados conforme o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

As provas de nível superior contaram com questões de Língua Portuguesa (08); Raciocínio Lógico e Matemático (05); Legislação Específica Aplicada aos CAUs (05); Atualidades (04); Conhecimentos em Microinformática (03); e Conhecimentos Específicos (25).

Já as provas de nível médio contaram com questões de Língua Portuguesa (10); Raciocínio Lógico e Matemático (06); Legislação Específica Aplicada aos CAUs (05); Atualidades (04); e Conhecimentos Específicos (25).

Segundo o edital, para ser aprovado, foi necessário obter 50% ou mais dos pontos da prova. Os classificados em até duas vezes o número de vagas tiveram suas provas discursivas corrigidas.

A validade do concurso foi de dois anos, com possibilidade de prorrogação.