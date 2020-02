Concurso CFO DF: Gabaritos das provas de nível médio são divulgados! Confira

O Conselho Federal de Odontologia, no Distrito Federal, aplicou no domingo, 02 de fevereiro, as provas de nível superior do concurso público (Concurso CFO 2019/2020) para provimento de vagas, além de cadastro reserva. O Instituto Quadrix, banca organizadora do certame, liberou os gabaritos de provas (clique aqui e veja).

No domingo, 02 de fevereiro, as provas serão aplicadas para cargos de ensino médio. Para esses, os locais serão liberados no dia 28 de janeiro.

O concurso recebeu, ao todo, mais de 15 mil candidatos. Foram, segundo a banca, 15.549 inscritos. O cargo de técnico administrativo, de nível médio, recebeu 10.620 inscritos, sendo 8.716 para a ampla concorrência, 1.754 para pessoas negras e 150 para pessoas com deficiência.

De acordo com o edital, o concurso CFO-DF 2019/2020 vai contar com 125 vagas de cargos de níveis médio, técnico e superior. Do quantitativo de vagas, 10 são para preenchimento imediato e 115 em cadastro reserva. Os aprovados serão lotados em Brasília (DF). Os profissionais serão contratados sob regime de trabalho da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, ou aquele que estiver vigente à época da contratação.

Cargos e Vagas Concurso CFO DF 2019/2020

As vagas do concurso CFO-DF 2020 são destinadas para os cargos de Agente Operacional (20 vagas), Técnico Administrativo (40 vagas), Técnico em Arquivo (15 vagas), Administrador (15 vagas), Procurador Jurídico (15 vagas) e Contador (20 vagas).

Os salários oferecidos variam entre R$ 2.000,00 e R$ 7.500,00. Além dos salários, os profissionais contarão com auxílio alimentação de R$ 1.180,00, assistência médica, assistência odontológica e vale transporte, conforme legislação.

Inscrição Concurso CFO DF 2019/2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 04 de novembro e 07 de janeiro de 2020, no site oficial da banca organizadora do concurso (http://www.quadrix.org.br). A taxa de inscrição custou R$ 65,00 para cargos de nível médio e técnico e de R$ 85,00 para superior.

Etapas e Provas

O concurso vai contar com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, com 120 questões de conhecimentos básicos (língua portuguesa, noções de informática e raciocínio lógico e matemático), conhecimentos complementares (legislação e ética na administração pública e legislação) e conhecimentos específicos inerentes ao cargo.

Além disso, o certame vai ter prova discursiva (somente para nível superior), de caráter eliminatório e classificatório. De acordo com o edital, a redação de texto dissertativo deve ter até 30 linhas, acerca de tema baseado nos conhecimentos específicos do respectivo cargo, conforme os conteúdos programáticos constantes no edital.

As provas foram aplicadas no dia 26 de janeiro de 2020 para cargos de nível superior, no turno da tarde, e foram aplicadas no dia 02 de fevereiro de 2020 para cargos de ensino médio e técnico, também no turno da tarde.

Validade

A validade do concurso será de 12 meses, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, por conveniência administrativa.