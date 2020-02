Concurso CODEN de Nova Odessa SP 2020: Saiu EDITAL! Até R$ 9.449,54!

Saiu EDITAL. No Estado de São Paulo, a Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa (CODEN) divulgou a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 13 vagas em todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior) na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Encanador (1), Motorista de Veículos Pesados (1), Operador de Máquinas (1), Pedreiro (1) e Ajudante Geral/Serviços Pesados (1) NÍVEL FUNDAMENTAL.

Técnico de Informática (1), Técnico em Saneamento (1), Técnico em Segurança do Trabalho (Cr), Almoxarife (Cr), Eletricista (Cr), Motorista – Administração (Cr), Escriturário (1) e Mecânico de Manutenção (Cr) NÍVEL MÉDIO.

Contador (Cr), Engenheiro (2) e Engenheiro Químico (1), Advogado (1) e Assistente Social (1) NÍVEL SUPERIOR.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.544,44 e R$ 9.449,54, mais R$ 550,00 de auxílio alimentação.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 18 de fevereiro (a partir das 10h) até as 23h59min do dia 25 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Vunesp. O valor da inscrição oscila entre R$ 45,00 (nível fundamental), R$ 57,00 (nível médio) e R$ 83,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

–> Provas objetivas (para todos);

–> Prova prático-profissional (peça processual) de caráter classificatório e eliminatório para o cargo de Advogado;

–> Prova prática para os cargos de Operador de Máquinas, Pedreiro, Ajudante Geral e Encanador (caráter classificatório e eliminatório).

As avaliações serão realizadas no dia 17 de maio de 2020, em locais e horários a serem informados em data oportuna via banca. Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados no dia 19 de maio a partir das 10 horas , no site já citado.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa (CODEN)

: Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa (CODEN) Banca organizadora : Fundação VUNESP

: Fundação VUNESP Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 13 + CR

: 13 + CR Remuneração : R$ 1.544,44 e R$ 9.449,54,

: R$ 1.544,44 e R$ 9.449,54, Inscrições : 18 de fevereiro a 25 de março de 2020

: 18 de fevereiro a 25 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 45,00, R$ 57,00 e R$ 83,00

: R$ 45,00, R$ 57,00 e R$ 83,00 Provas : 17 de maio de 2020

: 17 de maio de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL CODEN DE NOVA ODESSA SP 2020