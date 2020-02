Concurso Concurso SAAE de Palmital SP 2020 abre vagas para todos os níveis

Edital publicado. No Estado de São Paulo, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Palmital abriu novo edital de concurso público para preencher 07 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Encanador (1 vaga), Auxiliar de Laboratório (1 vaga) , Operador de Serviços (1 vaga), Assistente Administrativo (1 vaga), Oficial de Conservação (1 vaga), Engenheiro (1 vaga) e Leiturista (1 vaga)

Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.043,18 a R$ 2.970,91, por jornada de trabalho de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas até o dia 11 de fevereiro de 2020, na sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Palmital, localizado na Rua Joaquim Nascimento Lourenço, Nº 118, no horário das 8h às 11h e das 12h30min às 16h, em dias úteis. A taxa de inscrição oscila entre R$ 35,00 a R$ 100,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos); mais prova prática para os cargos de Operador de Serviço, Encanador e Oficial de Conservação. As avaliações serão aplicadas no dia 29 de março, em locais e horários a serem informados via edital de inscrições e convocação.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Informações do concurso

Concurso : Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Palmital SP

: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Palmital SP Banca organizadora : Exitus Concursos

: Exitus Concursos Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 07

: 07 Remuneração : R$ 1.043,18 a R$ 2.970,91

: R$ 1.043,18 a R$ 2.970,91 Inscrições : até 11 de fevereiro de 2020

: até 11 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 35,00 a R$ 100,00

: R$ 35,00 a R$ 100,00 Provas : 29 de março de 2020

: 29 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL SAAE DE PALMITAL SP 2020