Concurso CORE TO 2020: Banca anuncia novo edital para nível médio; veja

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Tocantins vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso CORE TO 2020) em breve. Nesta semana, o Instituto QUADRIX, banca organizadora, anunciou o edital. No portal, a banca informa que o documento será publicado “em breve”.

Segundo informações da banca, as inscrições do concurso serão abertas em breve. A data ainda não foi revelada. A instituição confirmou que o concurso Core-TO contará com oportunidades em Palmas, no Tocantins.

As vagas do concurso serão oferecidas para o cargo de Assistente Administrativo, com requisito de nível médio, sem exigência de experiência ou formação técnica. Os aprovados receberão um salário inicial de R$1.233,61, além de benefícios.

Caso seja semelhante ao último edital, o regime de contrato do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Tocantins será o da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Já a jornada prevista será de 40 horas.

Último edital CORE-TO

O último edital do concurso CORE-TO foi divulgado em 2017 e também contou com a organização do Instituto QUADRIX. Na época, todas as vagas oferecidas foram para o cargo de assistente administrativo. A lotação foi em Palmas (TO).

Ao todo, o edital contou com 30 vagas, sendo uma imediata e 29 em cadastro de reserva. Os candidatos foram avaliados através de provas objetivas e redação.

A prova de múltipla escolha contou com 50 questões, distribuídas entre blocos de Língua Portuguesa (10), Raciocínio Lógico (05), Noções de Informática (10), Ética no Serviço Público (05) e Conhecimentos Específicos (20).

Para ser aprovado, foi necessário obter nota igual ou superior a 16 pontos em Conhecimentos Básicos e igual ou superior a 24 pontos na parte Específica. Além disso, para ter a redação corrigida, era necessário estar entre os 33 melhores classificados (ampla concorrência).

Na redação do concurso, foi necessário elaborar um texto com, no máximo, 30 linhas. A avaliação teve dez pontos no total. Para ser aprovado era necessário obter nota igual ou superior a quatro pontos.

O último edital do concurso CORE-TO teve validade por dois anos, cabendo prorrogação por igual período.