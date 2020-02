Concurso CRECI GO: Resultado final e homologação são divulgados

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Goiás, que compreende a 5ª Região, divulgou o resultado final e homologação do concurso público (Concurso CRECI GO 2019) para o preenchimento de três vagas no cargo de Profissional de Suporte Administrativo.

Além disso, haverá formação de cadastro reserva, visando contratação conforme necessidade. Os aprovados serão lotados em Anápolis, Caldas Novas, Rio Verde e Valparaíso. O Instituto Quadrix tem a responsabilidade do certame.

Para concorrer ao cargo, o candidato deverá ter nível médio completo, idade mínima de 18 anos completos na data da nomeação, aptidão física e mental para o exercício das atribuições correspondentes ao cargo, entre outros requisitos especificados no edital. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

A remuneração será de R$ 1.300,65. Além disso, os profissionais contarão com auxílio-alimentação pago por dia útil trabalhado, no valor diário de R$ 45,00, plano de saúde (médico, hospitalar e odontológico) com coparticipação de acordo com a utilização, plano de cargos e salários e vale transporte, conforme legislação.

O Profissional deverá prestar atendimento ao público em geral, caso seja necessário, encaminhando-os às unidades organizacionais e/ou pessoas solicitadas; Arquivar documentos, obedecendo a uma ordem numérica, alfabética, por assunto ou cronológica, a fim de manter o controle e facilitar sua localização; Atender, receber, orientar e pesquisar os usuários e os ambientes que se relacionam com o Conselho; Conferir/Elaborar correspondências, memorandos, ofícios, relatórios e outros documentos administrativos; Controlar a realização de ligações locais e interurbanas, preparando relatórios estatísticos , a fim de subsidiar os usuários e dirigentes do CRECI/GO; Digitar correspondências, memorandos, ofícios, relatórios e outros documentos administrativos; Efetuar ou solicitar a compra de materiais necessários à manutenção do Conselho; Executar serviços bancários, ordens de pagamento e/ou ordens de crédito entre outros, sempre que necessário; Gerar número e emitir boleto de inscrição para corretores e estagiários; Organizar atividades de protocolo e despacho de documentos e volumes, a fim de garantir o controlo e encaminhamento aos interessados; Organizar e atualizar o cadastro de registro geral dos corretores de imóveis; Organizar e classificar toda documentação realizando a numeração e cadastro de ofícios, memorandos e materiais expedidos; Organizar e/ou auxiliar as solenidades de entrega de carteiras a corretores de imóveis; Orientar e/ou encaminhar denúncias de irregularidades e contravenções à fiscalização, quando solicitado; Proceder a inventários de materiais e de bens móveis permanentes; Realizar as atividades burocráticas de abrir, montar e registrar processos no sistema informatizado e/ou documentos, observando sua numeração, protocolo e documentos em geral, visando sua organização e coerência; Realizar atividades de apoio administrativo, tais como fazer ligações telefônicas, enviar e receber e-mails, anotar recados e arquivar documentos em geral; Realizar eventual entrega de documentos e recebimentos de materiais e malotes; Realizar levantamentos de dados referentes a assuntos administrativos, a fim de serem utilizados pelos órgãos competentes; entre outras tarefas.

Inscrição e Provas do Concurso CRECI GO 2019

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 10 horas do dia 05 de agosto e 23 horas e 59 minutos do dia 23 de setembro de 2019, no site oficial da banca organizadora (www.quadrix.org.br). A taxa de inscrição custou R$48,00.

O concurso vai contar com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. O exame terá 50 questões distribuídas entre matérias de língua portuguesa, noções de informática, ética no serviço público, atualidades e conhecimentos específicos do cargo.

Além disso, haverá uma prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório que consistirá em redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, acerca de tema baseado nos conhecimentos específicos do respectivo cargo, conforme o edital.

As provas foram aplicadas no dia 13 de outubro de 2019 nas cidades de Anápolis, Caldas Novas, Rio Verde e Valparaíso.

Informações do concurso