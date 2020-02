Concurso CRECI MS 2020: QUADRIX é definido como banca do certame!

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 14ª Região, que corresponde ao Mato Grosso do Sul, vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso CRECI MS 2020). O edital ainda não tem data para ser publicado, mas a expectativa é que o documento não demore de ser publicado.

A banca organizadora que vai organizar o concurso CRECI-MS 2020 vai ser o Instituto QUADRIX. A banca, inclusive, já criou a página de acompanhamento para a realização do certame.

No espaço destinado ao concurso, serão publicados todos os documentos do certame, desde a publicação do edital até o documento de homologação. A banca vai ter responsabilidade de receber inscrições e aplicar etapas do certame.

Cargos do concurso CRECI MS 2020

O quantitativo de vagas do próximo concurso CRECI-MS 2020 ainda não foi revelado. Porém, já se sabe que o concurso vai contar com vagas para cargos de ensino médio e superior, nas funções de Assistente Administrativo (nível médio), Advogado (nível superior), Agente Fiscal (nível superior), Analista de TI (nível superior) e Contador (nível superior).

Os salários oferecidos pelo Conselho vão variar entre R$1.259,79 a R$2.438,05, conforme informações divulgadas pela banca. Os aprovados serão lotados em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, enquanto que os graduados apenas em Campo Grade, a capital.

A jornada de trabalho ainda não foi revelada pelo Conselho, mas o que tudo indica a carga horária de trabalho vai ser de 40 horas semanais. Os aprovados serão contratados sob regime das Consolidações das Leis do Trabalho (CLT).

Último edital CRECI-MS foi divulgado em 2018

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 14ª Região, em Mato Grosso do Sul, abriu o seu último concurso há dois anos. Na época, o certame A seleção foi organizada pela MS Concursos.

De acordo com o edital, as vagas foram abertas para Assistente Administrativo (2 vagas), Serviços Operacionais (Cadastro Reserva), Advogado (1 vaga) e Analista de TI (1 vaga).

Os salários oferecidos oscilaram entre R$1.179,02 e R$2.281,74, por jornada de trabalho de 40 horas semanais. Além disso, os aprovados tiveram direito aos benefícios de transporte e plano de saúde sem coparticipação.

Os inscritos no concurso foram avaliados através de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. Para nível médio foram cobradas 40 questões, enquanto para nível superior foram cobradas 50.

O peso das provas era de 2.0 e 3.0 pontos, conforme disciplinas: Língua Portuguesa; Matemática / Raciocínio Lógico; Informática Básica;Lei de Acesso à Informação; e Conhecimentos Específicos.