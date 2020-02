Concurso CRECI SP 2020: Saiu o novo edital com salários de até R$9.004,09

Saiu o edital. O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso CRECI SP 2020) para o preenchimento de vagas em cargos de ensino médio e superior. Os salários oferecidos chegam a até R$9 mil.

De acordo com o edital do concurso CRECI-SP 2020, serão oferecidas 03 vagas imediatas, todas de cargos com jornada trabalho de 40 horas semanais.

Para nível médio, são oferecidas 02 vagas, distribuídas entre os cargos de Serviços Operacionais – PST (01 vaga) e Assistente Administrativo – PST (01 vaga). Os salários são de R$1.308,47 e R$2.450,74, respectivamente. A lotação dos aprovados vai acontecer em São Paulo e Americana, nessa ordem.

Para nível superior, o edital conta com uma vaga imediata para analista de TI (PAS), que requer graduação com habilitação técnica específica na área de Tecnologia da Informação, além de experiência mínima seis meses em desenvolvimento para a web. A remuneração é de R$9.004,09.

Inscrição Concurso CRECI SP 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 05 de março de 2020, no site oficial da banca. A taxa de inscrição custará R$39,50 para nível médio e R$54,50 para nível superior.

Provas Concurso CRECI SP 2020

O concurso CRECI-SP 2020 vai contar com três etapas. As avaliações objetivas e oral serão para todos os cargos, enquanto que o exame discursivo será apenas para analista de TI. As avaliações são de caráter eliminatório e classificatório.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas em São Paulo no dia 29 de março. Segundo o edital, serão cobradas 30 questões de serviços operacionais e 40 para os demais. Entre as 40 do analista já estão inclusas as duas discursivas.

A validade do concurso será de 12 meses, a contar da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.

Informações do concurso