Concurso CRF AP 2020: Saiu o edital para nível médio e superior! Até R$ 4.990,00!

Saiu o edital. O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Amapá faz saber aos interessados a abertura de edital de concurso público (Concurso CRF AP 2020) para o preenchimento de 48 vagas, sendo 05 imediatas e 43 em cadastro reserva. As oportunidades são para candidatos de ensino médio e superior. Os aprovados serão lotados em Macapá (AP). O Instituto Quadrix tem a responsabilidade do certame.

O concurso CRF-AP 2020 vai contar com vagas para os seguintes cargos:

Agente de Serviços Gerais (5 vagas) – Exigência de certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio;

Assistente Administrativo (22 vagas) – Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio;

Motorista (5 vagas) – Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio, além de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “B”;

Administrador (5 vagas) – Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Administração e Registro ativo e adimplente no Conselho Regional de Administração (CRA);

Contador (6 vagas) – Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Ciências Contábeis, além de Registro ativo e adimplente no Conselho Regional de Contabilidade (CRC);

Farmacêutico Fiscal (5 vagas) – Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Farmácia, Registro ativo e adimplente no Conselho Regional de Farmácia (CRF) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “B”.

Os salários oferecidos pelo órgão oscilam entre R$ 1.300,00 e R$ 4.990,00, além de vale-refeição de R$ 280,00 e vale-transporte, conforme legislação.

Sobre os cargos

Agente de Serviços Gerais: Executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, fachadas, sanitários, pias, vidraças, jardins e acessórios dos mesmos); Utilização de produtos de limpeza; Transporte de móveis e objetos em geral; Serviços de carga e descarga de materiais; Serviços de copa e cozinha (preparar e servir café, chá, lanches, higienizar e organizar utensílios de cozinha, etc.); Elaboração de memorando para a compra de materiais de consumo/higiene; Controlar o estoque de materiais de consumo/higiene; Executar outras tarefas compatíveis com a natureza da função e Cumprir o Regulamento, o Regimento, Instruções, Ordens e Rotinas de Serviços do CRF-AP.

Assistente Administrativo: Alimentar e atualizar sistema de informática em uso; Atender clientes internos e externos; Validar as inscrições de farmacêuticos junto ao CRF/AP e atualizar dados dos mesmos; Solicitar a emissão de taxas junto à tesouraria; Validar a Solicitação de registro de diploma; Atualizar e manter arquivos, seguindo normas internas; Validar a Inscrição junto ao Conselho das empresas públicas, particulares, instituições filantrópicas e associações regulamentadas pelo Conselho; Registrar diploma e confeccionar carteiras profissionais, além da colocação dos dados referentes aos diplomas nos cadastros dos profissionais para fins de impressão das etiquetas das carteiras; Registrar certificados de especialização e anotação na carteira profissional; Redigir documentos para deliberações, ofícios, certidões de transferência; Realizar as anotações nas carteiras dos profissionais; Executar outras tarefas semelhantes às anteriormente descritas quanto à complexidade e responsabilidade, sempre que necessário e a critério da chefia imediata; Fazer inscrições de farmacêuticos junto ao CRF/AP e atualizar dados dos mesmos; entre outras.

Motorista: Conduzir automóveis e outros veículos de acordo com sua categoria; Transportar pessoas a serviço da Autarquia, em veículos do CRF/AP com câmbio convencional e automático; Fazer as verificações básicas do veículo; Executar transporte de pequenas cargas, de interesse do CRF/AP; Zelar pela manutenção e limpeza dos veículos; Documentar, através de formulário específico, informações quanto a utilização do veículo, despesas com manutenção e abastecimento e outros controles determinados pela gerência; Manter atualizado o controle de quilometragem dos veículos, conforme normas estabelecidas; Fazer relatório de viagens, conforme modelo padrão; Realizar entrega e retirada de documentos e equipamentos de pequenos volumes, inerentes ao CRF/AP; entre outras.

Administrador: Realizar atividades de nível superior que envolva matéria de natureza administrativa, emitindo pareceres e informações; Executar atividades de instrução e de análise de processos administrativos, com emissão de parecer; Elaborar e excetuar planos, projetos, interpretações, planejamento, implantação, coordenação e controle dos trabalhos voltados para sua área de atuação, visando o aperfeiçoamento do serviço; Examinar e elaborar fluxogramas, planilhas e gráficos de informações; Planejar e realizar atividades de treinamento de pessoal, de desenvolvimento organizacional, redação, digitação e conferência de expedientes diversos; Atuar na execução de atividades de pesquisa, estudo, análise, interpretação, planejamento, implantação, coordenação e controle dos trabalhos nos campos a Administração, típicos da função do administrador, conforme Lei 4.769/65, nos diversos setores do CRF/AP, como: registro, financeiro, cobrança e dívida ativa, contratos, recursos humanos, administração de eventos, patrimônio, entre outros, conforme as necessidades da Autarquia; entre outras.

Contador: Realizar a preparação mensal dos balancetes; Realizar Balancetes de Receita, Despesa, Ativo e Passivo; Realizar os comparativos de Orçado/Realizado de Receita e Despesa; Realizar as Análises das Contas de Receita, Despesa, Ativas e Passivas; Elaborar o Balancete Financeiro e Patrimonial mensal; Elaborar as análises e Desempenho mensal do Conselho; Elaborar anualmente o Balanço do Conselho de acordo com as normas da IN/TCU-12/04/96, elaborando: Demonstrativos do Saldo Disponível (Ativo e Passivo Financeiro), Relatório dos Restos a pagar do exercício, Balanço dos Depósitos de Diversas Origens, Balanço das Consignações, Balanço das Entidades Públicas Credoras, Balanço da Receita Orçada com a arrecadada, Balanço da Despesa Orçada com a Realizada, Balanço Financeiro anual, Balanço Patrimonial anual, Balanço Patrimonial Comparado, Balanço das Demonstrações das Variações Patrimoniais, entre outras;

Farmacêutico Fiscal: Participar da elaboração do Plano Anual de Fiscalização, que deverá ser aprovado pelo Plenário do Conselho Regional de Farmácia, fornecendo dados estatísticos e geográficos do estado; Participar da formulação estratégica de fiscalização considerando a situação geográfica e profissional de Estado; Participar da elaboração dos relatórios mensais e anual com base nos dados de fiscalização; Fiscalizar a área de jurisdição do Regional, cumprido a legislação profissional, lavrando Termo de Visita em todos os estabelecimentos inspecionados. O termo de intimação e/ou auto de infração, ambos precedidos do termo de visita, deverão ser lavrados nos casos previstos na legislação vigente; Na atividade fiscalizadora, o farmacêutico fiscal poderá fornecer informação e orientação aos farmacêuticos e/ou outros presentes nos estabelecimentos no momento da fiscalização; Ter disponibilidade para viajar; Conduzir automóveis, a serviços do CRF/AP, em deslocamento pela jurisdição do CRF/AP; entre outras.

Inscrição e Provas Concurso CRF AP 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 10 horas do dia 17 de fevereiro e 23 horas e 59 minutos do dia 23 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora (www.quadrix.org.br). A taxa de inscrição custará R$ 45,00 para cargos de nível médio e R$ 52,00 para os de nível superior.

O concurso vai contar com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos e avaliação de títulos, de caráter classificatório, para o cargo de nível superior.

As avaliações serão aplicadas no dia 19 de abril de 2020 em Macapá (AP), em locais e horários que serão divulgados no dia 14 de abril. Os gabaritos preliminares serão liberados no dia 20 de abril.

A validade do concurso público CRF-AP 2020 será de dois anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, por conveniência administrativa.

Informações do concurso