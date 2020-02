Concurso CRO DF: Locais de provas são divulgados; Avaliações no dia 16

O Conselho Regional do Distrito Federal vai aplicar no domingo, 16 de fevereiro, as provas do concurso público (Concurso CRO DF 2019/2020) para o preenchimento de uma vaga e formação de cadastro de reserva em outras 8 no cargo de Fiscal. O Instituto QUADRIX, banca organizadora do certame, liberou os locais de provas (clique aqui).

O cargo requer diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Odontologia, além de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B”.

A remuneração do Fiscal será de R$ 3.500,00, por jornada de trabalho de 40 horas semanais. Além disso, os profissionais contarão com auxílio-refeição de R$ 24,15 por dia trabalhado, auxílio-alimentação no valor de R$ 651,00, auxílio saúde, auxílio educação, auxílio transporte e auxílio creche de R$ 483,00 para filhos de até 7 anos.

O cargo de Fiscal deverá:

Fiscalizar a aplicação dos preceitos éticos odontológicos no exercício da Odontologia; Fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas, em atividades desenvolvidas por cirurgiões-dentistas e categorias auxiliares, de acordo com o estabelecido na Consolidação das Normas para Procedimentos nos Conselhos de Odontologia, Resolução CFO-63/2005, e no Código de Ética Odontológica, Resolução CFO-118/2012, na jurisdição do CRO-DF;

Emitir notificação, relatórios, bem como lavrar auto de infração e termo de visita; Realizar, acompanhar e dar suporte nas ações conjuntas de fiscalização do CRO-DF sempre que solicitado ou autorizado pelas autoridades competentes;

Executar levantamentos, conferências, análises, transcrições de dados, exames de documentos e processos, preenchimento de controles, minutando textos, informações em processos e documentos, apoiando as atividades desenvolvidas pelo CRO-DF;

Instruir e informar processos e documentos referentes à fiscalização de profissionais e empresas, de autos de infração, denúncias, e em documentos relativos aos procedimentos administrativos;

Participar de reuniões e audiências que envolvam assuntos relacionados com suas atividades, sempre que solicitado;

Participar de comissões interdisciplinares, quando necessário ou designado pelo Plenário, Diretoria ou Presidência do CRO-DF;

Elaborar relatórios das atividades desenvolvidas pelo Setor de Fiscalização;

Atender e orientar o público em geral e os profissionais que procurem o Conselho nas questões relacionadas à fiscalização e aos procedimentos éticos estabelecidos nos Conselhos de Odontologia;

Proferir pareceres técnicos;

Realizar palestras na área de jurisdição do CRO-DF ou fora dela, quando designado;

Auxiliar o departamento de fiscalização nas rotinas administrativas;

Conduzir os veículos do CRO-DF no exercício das atividades de fiscalização, ações de promoção à ética profissional, entrega de citações e intimações de procedimentos éticos, bem como outros documentos de interesse do Conselho.

Inscrição e Provas Concurso CRO DF 2019/2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até as 23 horas e 59 minutos do dia 29 de janeiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do concurso (www.quadrix.org.br). A taxa de inscrição custou R$ 55,00.

O concurso contará com provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos, de caráter classificatório.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 16 de fevereiro de 2020, em Brasília (DF). Os locais e horários serão liberados no dia 11 de fevereiro. Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia 17 de fevereiro, enquanto os definitivos serão liberados no dia 09 de março de 2020.

A validade do concurso será de dois anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, por conveniência administrativa.

Informações do concurso