Concurso CRQ RJ registra 1.682 inscritos para 15 vagas

O Conselho Regional de Química do Rio de Janeiro, que compreende a 3ª Região, recebeu 1.682 inscritos no concurso público (Concurso CRQ RJ 2019/2020). O Instituto Consulplan tem a responsabilidade do certame, que oferece 15 vagas imediatas, além de cadastro reserva em cargos de níveis médio e superior para atuação no quadro de pessoal efetivo da órgão.

As provas do concurso estão previstas para serem aplicadas no dia 08 de março. Os locais dos exames serão liberados em breve.

De acordo com o edital do concurso CRQ/RJ, as vagas são destinadas aos cargos de Analista de TI (1), com requisito de Ensino Superior Completo em Tecnologia da Informação e Comunicação; Analista em Comunicação (1) – Ensino Superior Completo em Comunicação Social, Jornalismo ou Design; Contabilista (1) – Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis; Especialista em Arquivo (1) – Ensino Superior Completo em Arquivologia; Especialista em Compras (1) – Ensino Superior Completo em Administração; Especialista em Gestão de Pessoas (1) – Ensino Superior Completo em Gestão de Pessoas, Administração ou Ciências Contábeis; Especialista Financeiro (1) – Ensino Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis e Economia; Fiscal I (1) – Ensino Superior Completo (Bacharelado ou Licenciatura) em Química; Fiscal II (1) – Ensino Superior Completo em Química Industrial ou Química Tecnológica; e Fiscal III (1) – Ensino Superior Completo em Engenharia Química; Técnico Administrativo (3) – Ensino Médio Completo; Técnico de Tecnologia de Informação e Comunicação (1) – Ensino Médio Técnico Completo na área de Tecnologia da Informação; r Técnico Especializado de Fiscalização e Registro (1) – Ensino Médio Técnico Completo em cursos registrados no CRQ.

O objetivo do Conselho Regional de Química-RJ é fiscalizar a atuação dos profissionais e empresas da área da química no estado do Rio de Janeiro, assim como registrar os profissionais que exerçam atividade química e também as empresas com atividades básicas na área da química, com o intuito de defender o cumprimento do Código de Ética Profissional.

A remuneração está fixada no valor de R$ 1.966,46 para os cargos de nível médio e de R$ 3.683,15 para os de nível superior, por jornada de trabalho de 40 horas semanais. Além disso, haverá auxílio-refeição no valor de R$ 814,00; e Auxílio-creche/ pré-escolar/ escolar de até R$ 505,00.

Inscrição Concurso CRQ RJ 2019/2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 14 horas do dia 25 de novembro de 2019 e 16 horas do dia 30 de janeiro de 2020, no site oficial da banca organizadora – www.institutoconsulplan.org.br. A taxa de inscrição custou R$ 85,00 para cargos de nível médio e R$ 105,00 para os de nível superior.

Etapas e Provas

O concurso CRQ-RJ vai contar com prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, com 40 questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de informática, legislação específica e conhecimentos do cargo. Além disso, haverá prova discursiva para avaliar o conhecimento técnico na área de atuação, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa.

As avaliações objetivas serão aplicadas no dia 08 de março de 2020 em Campos dos Goytacazes, Macaé, Rio de Janeiro e Volta Redonda. Os locais de provas serão liberados com antecedência.

Os gabaritos preliminares serão divulgados a partir das 16 horas do dia 09 de março de 2020, no site da banca. A validade do concurso será de 24 meses, a contar da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.

Sobre o CRQ

O Conselho Regional de Química – Terceira Região (CRQ-III) foi criado no dia 18 de junho de 1956, pelo então presidente Juscelino Kubitschek, com a promulgação da Lei nº 2.800/56, que regulamenta a profissão de químico. Nesta mesma data foi criado o Conselho Federal de Química (CFQ) e foram reconhecidos como profissionais da química, os Bacharéis em Química e os Técnicos em Química.

A meta capital do CRQ-III é impedir que a sociedade seja prejudicada por empresas ilegais, que executem serviços na área da química, ou por pessoas desprovidas de conhecimentos técnico-científicos. Desta forma, o CRQ-III mantém um corpo de fiscais que visitam empresas em todo o estado do Rio de Janeiro, a fim de certificar se as atividades privativas dos profissionais da química estão sendo exercidas por pessoal capacitado.