Concurso da Polícia Civil: 1.800 vagas para Agente Policial; Salário de R$13.751,51

O concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal (Concurso PC DF) está oficialmente autorizado. O documento publicado confirma que serão abertas nada menos que 1.800 vagas para o cargo de Agente de Polícia, sendo 600 imediatas e 1.200 para formação de cadastro reserva.

O processo do certame voltou a ter movimentações nesta semana. Na última quinta-feira, 20 de fevereiro, o protocolo foi reaberto e concluído na subsecretaria de Gestão de Pessoas. A expectativa é que antes de ser finalizado, o processo ainda passe por outros setores, após homologação.

Ainda não há uma data para publicação do edital, mas a expectativa que isso está próximo de acontecer devido as últimas informações, confirmadas pelo próprio diretor-geral da Polícia Civil-DF, Robson Candido.

Segundo Robson, os preparativos estão em andamento, sendo cumpridos todos os trâmites legais. Por isso, é esperado que a banca organizadora do certame seja conhecida em abril ou até, no máximo, o começo do mês de maio.

O diretor-geral, em entrevista à Rádio Atividade, disse que esse será o “maior concurso da história da Polícia Civil”. Além disso, ele comentou: “Estamos trabalhando forte para publicar esse edital o quanto antes. Será uma oportunidade única, o maior concurso de agente de polícia da história da PCDF”, disse o delegado.

Na manhã da sexta-feira, 21 de fevereiro, o diretor-geral falou sobre a publicação do edital. Ele falou para os concurseiros que estudem para as provas que, segundo ele, ‘estão chegando’. Um seguidor respondeu a publicação e perguntou sobre novidades do concurso para agente de polícia. O diretor-geral respondeu: “estamos trabalhando para sair o mais rápido. Estou solista com a angústia de todos vocês.”

“Será uma oportunidade única, o maior concurso de agente de polícia da história da PCDF”, concluiu o diretor-geral.

No momento, a corporação está na fase de escolha da banca organizadora. A expectativa é que o processo seja feito através de dispensa de licitação, assim como aconteceu no processo de escrivão. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – (Cebraspe) é a mais cotado para organizar o edital para carreira.

O concurso PC DF 2020

Para concorrer a uma das vagas de Agente Policial, o candidato deverá ter nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Além disso, ter Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior, em validade, é requisito para ingresso na carreira.

O Agente de Polícia tem missão de realizar atividade de nível superior, envolvendo investigar atos ou fatos que caracterizem ou possam caracterizar infrações penais; assistir a autoridade policial no cumprimento das atividade de polícia judiciária; coordenar ou executar operações de natureza policial ou de interesse de segurança pública; executar intimações, notificações ou quaisquer outras atividades julgadas necessárias ao esclarecimento de atos ou fatos sob investigações; dirigir veículos automotores em serviços, ações e operações policiais; executar demais serviços de apoio à autoridade policial, além de outras atribuições inerentes ao cargo, previstas em legislação específica, notadamente no art. 99 do Regimento Interno da PCDF, aprovado pelo Decreto Distrital nº 30.490, de 22 de junho de 2009.

Agora, com as 1.800 vagas de agente e as 300 já autorizadas para Escrivão, o concurso PC-DF 2019 vai contar com 2.100 vagas.

Veja os salários do cargo:

Classe Especial – R$13.751,51;

Primeira Classe – R$10.961,45;

Segunda Classe – R$9.129,01;

Terceira Classe – R$8.698,78.

Último Concurso PC DF

O último concurso da PC/DF foi divulgado para 300 vagas de Agente Policial. Desse total, 15 foram reservadas aos portadores de necessidades especiais. Houve ainda, formação de cadastro reserva com 600 classificados.

Os inscritos no concurso foram avaliados por prova objetiva e discursiva, teste de capacidade física, exames biométricos, avaliação médica e psicológica, investigação social, avaliação de títulos e curso de formação.

A prova objetiva teve valor de 120 pontos. Foi necessário tirar nota mínima de 12 em conhecimentos básicos, 18 em conhecimentos específicos, e ao total 36 pontos.

Informações do concurso