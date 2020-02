Concurso DAAE de Rio Claro SP 2020: Inscrições até as 17h de hoje, 13 de fevereiro!

Em São Paulo, o Departamento Autônomo de Água e Esgoto (DAAE) de Rio Claro tem inscrições até as 17 horas de hoje, 13 de fevereiro. O concurso público visa preencher uma vaga no cargo de Analista em Contabilidade.

Conforme o documento publicado, a função exige graduação na área de atuação em Ciências Contábeis, CNH na categoria “B” e registro no respectivo órgão de classe. A remuneração oferecida será de R$ 5.129,18, mais R$ 430,00 de vale-alimentação, por carga horária de 40 horas semanais.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 13 de janeiro até as 17h do dia 13 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora Instituto Mais. O valor da inscrição está fixado em R$ 69,00.

Provas

O concurso consistirá com as seguintes com prova objetiva (para todos) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa (10), atualidades (05), noções de informática (05) e conhecimentos específicos (20).

As avaliações serão aplicadas no dia 15 de março de 2020, em locais e horários a serem informados em data oportuna via edital de convocação para a prova objetiva, no dia 06 de março.

O gabarito final será divulgado no dia 16 de março a partir das 14h, no site www.institutomais.org.br. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Atribuições

Administrar os tributos e encargos a pagar; registrar atos e fatos contábeis; controlar o ativo permanente; gerenciar custos; preparar obrigações acessórias, tais como declarações acessórias ao fisco, órgãos competentes e contribuintes e administrar o registro dos livros nos órgãos apropriados; elaborar demonstrações contábeis; prestar consultoria e informações gerenciais aos usuários do serviço público e funcionários; realizar auditoria interna; atender solicitações de órgãos fiscalizadores. Locomover-se quando necessário utilizando veículos leves da Autarquia, mediante autorização. Exercer sua profissão exclusivamente junto ao DAAE.

Informações do concurso

EDITAL DAAE DE RIO CLARO SP 2020