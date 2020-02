Concurso DEMAE Uberlândia MG: Locais das provas objetivas divulgados

Em Minas Gerais, o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia (Demae) vai aplicar no domingo, 09 de fevereiro, as provas do concurso público que visa o preenchimento de 153 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior para lotação no órgão 2020.

As oportunidades são para os cargos de Agente do Saneamento em Obras (10), Eletricista de Autos (1), Eletricista Industrial (1), Hidrometrista (2), Operador de Máquinas Automotivas (2), Operador de Bombas (8), Auxiliar Técnico Operacional (40), Agente de Informações (2), Agente do Saneamento em Jateamento e Pintura (2), Mecânico de Autos (1), Soldador Industrial (5), Mecânico Industrial (5) e Motorista (5) NÍVEL FUNDAMENTAL.

Desenhista (1), Fiscal de Obras do Saneamento (3), Técnico em Meio Ambiente (3), Técnico em Segurança do Trabalho (1), Agente Comercial (10), Oficial Administrativo (20), Técnico de Operação de ETAS E ETES (15) e Técnico em Informática (1) NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO.

Engenheiro de Segurança do Trabalho (1), Engenheiro Eletricista (1), Assistente Social (1), Biólogo (1), Contador (1), Químico (1), Engenheiro Agrônomo (1), Engenheiro Ambiental (1), Engenheiro Civil (1), Engenheiro Mecânico (1) e Engenheiro Químico (1) NÍVEL SUPERIOR.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. As remunerações oferecidas variam entre R$ 1.538,76 e R$ 6.800,52.

Inscrição DEMAE Uberlândia MG

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre o período de 04 de dezembro (a partir das 09h) até as 23h59min do dia 09 de janeiro de 2020, no site oficial da Gestão de Concursos. O valor da inscrição variou entre R$ 50,00 (nível fundamental), R$ 70,00 (nível médio/técnico) e R$ 100,00 (nível superior).

Provas DEMAE Uberlândia MG

O concurso contará com as seguintes etapas:

–> Prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) para todos;

–> Prova de redação (caráter classificatório e eliminatório) para cargos de nível superior;

–> Teste de aptidão física (caráter eliminatório) para Agente Comercial;

–> Prova prática (caráter eliminatório) para cargos de nível fundamental.

As avaliações objetivas serão realizadas no dia 09 de fevereiro de 2020, em locais a serem informados nos sites www.gestaodeconcursos.com.br e www.dmae.mg.gov.br.

Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados no dia 11 de fevereiro de 2020 no site já citado. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

