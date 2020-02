Concurso e Processo seletivo Prefeitura de Alpestre RS 2020: EDITAL e Inscrição!

No Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Alpestre faz saber aos interessados a abertura de um novos editais de concurso e processo seletivo simplificado para preenchimento de 33 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

EDITAL nº 01/2020 concurso público: Médico Veterinário (1); Professor Anos Iniciais (4); Professor de Artes (1); Professor de Ciências (1); Psicopedagogo (1); Técnico em Segurança do Trabalho (1); Agente Administrativo (2); Mecânico (1); Motorista (2); Operador de Máquina (2); Operário (2); Licenciador Ambiental (1); Médico (1); Professor de Geografia (1); Professor de História (1); Fiscal Ambiental (1); Monitor de Escola (2); Secretário de Escola (1); Borracheiro (1); Eletricista (1); Arquiteto e Urbanista (1); Auditor Fiscal (1); e Professor de Inglês (1).

EDITAL nº 01/2020 processo seletivo: Agente Comunitário de Saúde (02 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.075,69 a R$ 8.556,62, por carga horária de 20 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 18 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundatec. O valor da inscrição oscila entre R$ 92,00 a R$ 120,00.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (para todos); prova prática; mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 26 de abril de 2020, em locais e horários a serem informados em data oportuna.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

