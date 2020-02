Concurso e Processo seletivo Prefeitura de Torrinha SP 2020

No Estado de São Paulo, a Prefeitura Municipal de Torrinha abriu novos editais de concurso e processo seletivo simplificado para preenchimento de 11 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

O EDITAL nº 01/2020 de concurso público oferta vagas em cargos de Médicos: PSF (1); Obstetra (1); Pediatra (1); Técnico de Enfermagem (1); Médico Veterinário (1); Nutricionista (1); Professor de Artes – PEB II (1); Agente Comunitário de Saúde do PSF (1) e Agente de Saneamento (1).

E o EDITAL nº 02/2020 de processo seletivo Matemática (1) e Professores de Educação Básica II de: Ciências (1).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 19 de fevereiro (a partir das 10h) até as 16 horas do dia 5 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora Conscam Web. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 a R$ 50,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos; mais prova de títulos (caráter classificatório).

As avaliações serão serão aplicadas em data prevista no dia 19 de abril de 2020, em locais e horários a serem informados via Conscam.

O concurso e processo seletivo é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso