Concurso EBSERH Uberlândia MG libera locais de provas! Foram mais de 36 mil inscritos!

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, em Minas Gerais, recebeu 36.010 inscritos no concurso público (Concurso EBSERH MG) que visa o preenchimento de 804 vagas em cargos de ensino médio, técnico e superior. Do quantitativo de inscritos, 1.453 são para a área Médica, 25.141 para a Assistencial e 9.416 para a Administrativa.

O cargo mais procurado foi o de enfermeiro, com 11.477 inscritos. Em seguida aparece o de técnico de enfermagem, com 7.597 inscritos. Os números já incluem os que vão concorrer às vagas reservadas para cotistas. Além disso, outro destaque de inscritos foi o cargo de assistente administrativo, com 5.672 inscritos.

Veja o quantitativo de inscritos por área:

Médica

Assistencial

Administrativa

As provas do concurso serão aplicadas no dia 09 de fevereiro. Os locais de provas poderão ser consultados lobo abaixo:

Os profissionais serão lotados no quadro de pessoal permanente do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).

A Fundação VUNESP tem a responsabilidade do concurso. Ao todo são três editais. Os salários oferecidos variam entre R$ 2.170,22 e R$ 10.350,46. Do quantitativo de vagas, 5% serão reservadas aos deficientes e 20% aos negros e pardos.

Cargos e Vagas Concurso EBSERH Uberlândia MG 2019/2020

O primeiro edital, 02/2019, conta com 216 vagas para Médicos. As oportunidades são para ingresso nas áreas de Pediátrica, Cardiologia, Cirurgia Cardiovascular, Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial, Cirurgia da Mão, Cirurgia Geral, Endocrinologia Pediátrica, Coloproctologia, Clínica Médica, Dermatologia , entre outras especialidades.

O segundo edital, 03/2019, abriu 475 vagas para área assistencial. Aqui, as oportunidades são para cargos de Assistente Social, Biomédico, Cirurgião-Dentista, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Pedagogo, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Técnico em Análises Clínicas, Técnico em Citopatologia, Técnico em Enfermagem, Técnico em Enfermagem em Saúde do Trabalhador, Técnico em Farmácia, Técnico em Necropsia, Técnico em Radiologia e Técnico em Radiologia – Radioterapia.

O terceiro edital, 04/2019, conta com 113 vagas na área administrativa. As oportunidades são destinadas aos cargos de Advogado, Analista Administrativo (administração, biblioteconomia, contabilidade, estatística, gestão hospitalar e qualquer nível superior), Analista de Tecnologia da Informação, Engenheiro Civil, Engenheiro Clínico, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Jornalista, Assistente Administrativo, Técnico em Contabilidade e Técnico em Segurança do Trabalho.

Inscrição Concurso EBSERH Uberlândia MG 2019/2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 10 horas do dia 05 de novembro e 23 horas e 59 minutos do dia 10 de dezembro de 2019, no site oficial da banca organizadora (www.vunesp.com.br). A taxa de inscrição custou R$ 80,00 para os cargos de nível médio e técnico, 180,00 para os cargos de nível superior e R$ 240,00 para médico.

Etapas e Provas

O concurso público contará com prova objetiva múltipla com 50 ou 60 questões, a depender do cargo. O exame contará com questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Noções de Informática, Legislação SUS, Legislação Específica – EBSERH e conhecimentos específicos do cargo, além de prova de títulos (avaliação de títulos e experiência profissional).

A prova objetiva do concurso será aplicada no dia 09 de fevereiro de 2020 em Uberlândia (MG).