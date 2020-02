Concurso Exército ESA 2020: Edital para nível médio com 1.100 vagas até dia 19!

O edital do concurso ESA 2020 está previsto para ser publicado ainda em fevereiro, nos próximos dias. O documento de abertura tem previsão de ser publicado até quarta-feira, 19 de fevereiro, conforme informado pelo próprio Exército. As inscrições já estão confirmadas para serem iniciadas na quarta-feira (19).

O edital do concurso Exército ESA com todas as regras recebeu uma previsão de publicação até o dia 19, mas é bem provável que seja publicado na segunda ou terça-feira. A divulgação vai acontecer no Diário Oficial da União e no site da Escola de Sargento das Armas. O dia 19 de fevereiro também foi a mesma em que o edital saiu no ano passado.

O concurso Exército ESA 2020

O edital do concurso Exército ESA 2020 vai abrir 1.100 vagas, com oportunidades para ambos os sexos. As oportunidades serão abertas para candidatos com o nível médio completo, em várias áreas. A taxa de inscrição vai custar R$95.

o Número de vagas para a matrícula nos CFGS:

a) 900 (novecentas) para os candidatos do sexo masculino (Área Geral), sendo 180 (cento e oitenta) vagas destinadas à cota de negros;

b) 100 (cem) para as candidatas do sexo feminino, sendo 20 (vinte) vagas destinadas à cota de negros (Área Geral);

c) 55 vagas para Músicos; e

d) 55 (cinquenta e cinco) para os candidatos da Área de Saúde, sendo 11 (onze) destinadas à cota de negros, de ambos os sexos.

As inscrições para o certame da ESA serão realizadas entre 19 de fevereiro e 18 de março de 2020. As provas objetivas acontecerão no dia 12 de julho de 2020.

De acordo com a tabela de vencimentos dos militares, durante o curso de formação, o aluno fará jus a ajuda de custo para moradia, alimentação e assistência médica, odontológica e psicológica. Após formado, o sargento fará jus ao soldo de R$ 3.825,00.

Para concorrer a uma das vagas no Concurso Exército ESA, o candidato deverá: ter concluído o ensino médio; possuir, no mínimo, 17 e, no máximo, 24 anos de idade, com exceção das áreas de Saúde e Música, cuja idade máxima será de 26 anos até o término da matrícula; ter no mínimo 1,60m de altura se do sexo masculino ou 1,55m se do sexo feminino e não ser oficial ou aspirante-a-oficial na ativa das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares. Veja o projeto do edital.

Etapas Concurso Exército ESA

O concurso ESA deve ser composto por:

a) Exame Intelectual (prova objetiva), de caráter eliminatório e classificatório, para todos os inscritos;

b) valoração de títulos, de caráter classificatório, da qual participarão apenas os candidatos aprovados na etapa anterior (prova objetiva) que possuam títulos. O candidato que não entregar títulos não será eliminado e participará normalmente das etapas subsequentes do CA.

c) Exame de Habilitação Musical (EHM), de caráter eliminatório e classificatório, para os candidatos, da área Música, aprovados na prova objetiva e classificados dentro das vagas destinadas aos naipes, bem como aos incluídos na majoração que forem convocados pela ESA para continuarem no CA.

d) Inspeção de Saúde, de caráter eliminatório, para os candidatos de todas as áreas. Esta inspeção se destina aos aprovado(a)s no Exame intelectual e classificado(a)s dentro das vagas destinadas à área, bem como aos incluídos na majoração que forem convocados pela ESA para continuarem no CA; e

e) Exame de Aptidão Física Preliminar (EAFP), de caráter eliminatório, para o(a)s candidato(a)s de todas as áreas, aprovado(a)s no EI e aptos na IS.

A segunda fase do concurso (realizada nas OMCT) contará com revisão médica, Exame de Aptidão Física Definitivo (EAFD), comprovação dos requisitos biográficos dos candidatos e comprovação através da heteroidentificação, para os candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição, e indicado em campo específico que pretende concorrer pelo sistema de reserva de vagas, de caráter eliminatório.

Sobre o Exame Intelectual – Prova (conforme último edital)

O exame intelectual constará de uma prova escrita, constituída de 5 (cinco) partes para Área Geral / Aviação e composta de 6 (seis) partes para Área Música e a Área Saúde, valendo cada uma de 0,000 (zero vírgula zero zero zero) a 10,000 (dez vírgula zero zero zero), aplicada a todos os candidatos inscritos, versando sobre os assuntos do conteúdo programático. A avaliação está assim dividida:

I – 1ª parte – Prova de Matemática (12 questões objetivas para Área Geral / Aviação e 8 questões objetivas para Áreas Música e Saúde);

II – 2ª parte – Prova de Português (12 questões objetivas para Área Geral / Aviação e 8 questões objetivas para Áreas Música e Saúde);

III – 3ª parte – Prova de História e Geografia do Brasil (12 questões objetivas, sendo 6 questões de cada disciplina para Área Geral / Aviação e 8 questões objetivas, sendo 4 questões de cada disciplina para Área Música e Saúde);

IV – 4ª parte – Prova de Inglês (Novidade) (4 questões objetivas para Área Geral / Aviação e 4 questões objetivas para Área Música e Saúde);

V – 5ª parte – Prova de Conhecimentos Específicos da área técnica de Enfermagem para Área Saúde (12 questões objetivas) e Prova de Teoria Musical para Área Música (12 questões objetivas); e

VI – 6ª parte – Prova de Português (questão única discursiva – redação).

Critérios de aprovação

Será considerado reprovado na prova objetiva o candidato que for enquadrado em uma ou mais das seguintes situações:

I – não obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de acertos do total das questões de cada uma das partes da prova, exceto a parte de Inglês, em que o candidato(a) deverá obter, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) de acerto do total das questões;

II – for considerado inapto na questão de Redação (nota inferior a 5,000 – cinco vírgula zero zero zero);

Cidades das provas

As provas serão aplicadas nas cidades do Rio de Janeiro-RJ, Resende-RJ, Vila Velha-ES, Niterói-RJ, Juiz de Fora-MG, Belo Horizonte-MG, Três Corações-MG, São João Del Rei-MG, Uberlândia-MG, Montes Claros-MG, São Paulo-SP, Campinas-SP, Lins-SP, Guarujá-SP, Taubaté-SP, Pirassununga-SP, Porto Alegre-RS, Santa Maria-RS, Cruz Alta-RS, Santiago-RS, Pelotas-RS, Uruguaiana-RS, Bagé-RS, Florianópolis-SC, Cascavel-PR, Curitiba-PR, Ponta Grossa-PR, Salvador-BA, Aracaju-SE, Maceió-AL, Recife-PE, João Pessoa-PB, Natal-RN, Fortaleza-CE, Teresina-PI, Petrolina-PE, Manaus-AM, Tabatinga-AM, Rio Branco-AC, Boa Vista-RR, Porto Velho-RO, Tefé-AM, São Gabriel da Cachoeira-AM, Brasília-DF, Palmas-TO, Goiânia-GO, Campo Grande-MS, Cuiabá- MT, Corumbá-MS, Rondonópolis-MT, Dourados-MS, São Luís-MA, Altamira-PA, Belém-PA, Macapá-AP, Imperatriz-MA, Santarém-PA, Itaituba-PA e Marabá-PA

Validade

O CA/CFGS terá validade apenas para o ano ao qual se referir a inscrição, iniciando-se a partir da data de publicação do respectivo edital de abertura do CA e encerrando-se 15 (quinze) dias após a data de publicação do edital do resultado (homologação).

Sobre o ESA

A Escola de Sargentos das Armas (EsSA), localizada na cidade de Três Corações, MG é, atualmente, o estabelecimento de ensino do Exército Brasileiro destinado exclusivamente à formação de Sargentos Combatentes de carreira, das armas de infantaria, cavalaria, Artilharia, Engenharia e Comunicações.

A EsSA utiliza dois campos de instrução nas atividades de formação do aluno, o do Atalaia e o Campo de Instrução General Moacir Araújo Lopes que distam do aquartelamento cerca de 04 e 42 Km, respectivamente. A formação profissional do Sargento Combatente do Exército é a razão de ser da Escola. Todas as atividades do ano letivo são desenvolvidas com a finalidade de capacitar o aluno ao exercício da função a ser desempenhada nos corpos de tropa.

O ensino, fundamentalmente técnico-profissional, é ministrado de forma prática, considerando que o futuro sargento deve ser, ao mesmo tempo, chefe e executante. As Instruções são dinâmicas e os princípios do “aprender a aprender” operacionalizados em todas as disciplinas de forma a permitir ao futuro sargento a vontade de se auto-aperfeiçoar e o crescimento pessoal e profissional, decorrentes desta atitude.

As atividades de instrução desenvolvem-se em ritmo intenso. Busca-se, constantemente, a imitação das condições de combate. O aluno desempenha, sob a orientação dos instrutores e monitores, funções de executante e de comando, que serão exercidas nos corpos de tropa. O treinamento físico militar, alvo de atenção especial, fortalece a têmpera do aluno e capacita-o a liderar o seu grupo, sob quaisquer condições.

O ano de instrução é dividido em dois períodos: o Período Básico (PB), sob a coordenação da EsSA, com duração de 34 (trinta e quatro) semanas, é desenvolvido nas unidades do corpo de tropa abaixo relacionadas:

20º RCB (Campo Grande/MS);

– 12º GAC (Jundiaí/SP);

– 1º GAAAe (Rio de Janeiro/RJ);

– 41º BIMtz (Jataí/GO);

– 4º BPE (Recife/PE);

– 14º GAC (Pouso Alegre/MG);

– 23º BC (Fortaleza/CE);

– 6º RCB (Alegrete/RS);

– 23 BI (Blumenau/SC);

– 51º BIS (Altamira/PA)

– 10º BI (Juiz de Fora/MG);

– 4º GAC (Juiz de Fora/MG).

O período de qualificação é realizado em 03 (três) estabelecimentos de ensino militar do Exército:

Escola de Sargentos das Armas, onde são formados os sargentos de Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia e Comunicações, que são as chamadas “Armas” com atuação na linha de frente do combate.

Escola de Sargentos de Logística (EsSLog), situada no Rio de Janeiro-RJ, é o Estabelecimento de Ensino responsável pelos cursos de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos de Material Bélico (Manutenção de Viatura Auto, Manutenção de Armamento e Mecânico Operador), Intendência (área administrativa), Topografia, Manutenção de Comunicações (equipamento rádio) e Saúde. Além do Curso de Formação de Sargentos Músicos e do Curso de Especialização em Mestre de Música.O ingresso ocorre exclusivamente por meio do concurso de âmbito nacional realizado pela EsSA. São os militares que apoiam o combate.

Centro de Aviação do Exército, situado em Taubaté-SP, forma o sargento encarregado pela manutenção de equipamentos de aviação. O Curso de Formação de Sargentos de Aviação é o único curso de formação que qualifica sargentos combatentes de carreira do Exército Brasileiro fora da EsSA e da EsSLog. Atualmente, a formação do futuro Sargento de Aviação está dividida em dois períodos: o básico e o de qualificação. O período básico é desenvolvido no 12º GAC, em Jundiaí, SP. O período de qualificação é desenvolvido no Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx).

Informações do concurso