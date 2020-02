Concurso FAB Oficiais: Editais publicados com 150 vagas e até R$8.245,00

A Força Aérea Brasileira (FAB) faz saber aos interessados a abertura de vagas para os exames de admissão aos cursos de admissão para oficiais. Ao todo, são oferecidas 150 vagas de nível superior, distribuídas em seis editais. As oportunidades são para ingresso em 2021.

As oportunidades são para médicos da Aeronáutica (CAMAR); dentistas da Aeronáutica (CADAR); e farmacêuticos da Aeronáutica (CAFAR). Além disso, há oportunidades para os estágios de adaptação de oficiais engenheiros (EAOEAR); oficiais de apoio (EAOAP); e de instrução e adaptação de capelães (EIAC).

Após conclusão do curso, o aluno vai ser promovido ao posto de primeiro-tenente, cujo soldo é de R$8.245. Já os inscritos no EIAC serão promovidos ao posto de segundo-tenente, com soldo de R$7.490.

Para o CAMAR, foram abertas 102 vagas. As chances foram distribuídas nas áreas de Anestesiologia (08), Anatomia Patológica (02), Cancerologia (04), Cardiologia (04), Cirurgia cabeça e pescoço (01) e Cirurgia Geral (03). Foram liberadas ainda, vagas para Clínica Médica (05), Cirurgia Pediátrica (01), Cirurgia Vascular Periférica (03), Dermatologia (01), endocrinologia (02), Gastroenterologia (03), Geriatria (01), Ginecologia e Obstetrícia (05), Hematologia (04), Hemoterapia (01), Infectologia (02) e Medicina Intensiva (02).

Além disso, há vagas para médico da família e comunidade (16 vagas) e para as especialidades de Medicina do Trabalho (03), Nefrologia (02), Neurologia (03), Otorrinolaringologia (06), Ortopedia (01), Pediatria (03), Pneumologia (03), Psiquiatria (06), Radiologia (04), Reumatologia (01) e Urologia (02).

As vagas são para Belém (PA); Campo Grande (MS), Recife (PE), Fortaleza (CE), Belo Brasília (DF); Manaus (AM); Rio de Janeiro (RJ); Pirassununga (SP); Horizonte, Lagoa Santa e Confins (MG); Guarulhos (SP); Canoas e Porto Alegre (RS); São José dos Campos (SP); Natal (RN); São Luiz Alcântara (MA), Boa Vista (RR), Porto Velho (RO), Guaratinguetá (SP) e Barbacena (MG).

Outros editais abertos

No CADAR foram abertas 10 vagas. As oportunidades foram distribuídas nos cargos de Cirurgia buco-maxilo-facial (01), Dentística (02); Implantodontia (01), Odontogeriatria (01), Ortodontia (02), Prótese dentária (01) e Periodontia (02). As vagas são para Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), São José dos Campos (SP), Natal (RN), Recife (PE), Fortaleza (CE), Pirassununga (SP), Belém (PA), Manaus (AM) e Porto Velho (RO).

O terceiro edital conta com vagas para o CAFAR. São, ao todo, 04 vagas, distribuídas entre Farmácia Bioquímica (01) e Farmácia Hospitalar (03). As vagas são para lotação em Pirassununga (SP) e Rio de Janeiro (RJ), respectivamente.

No concurso para o estágio de adaptação de oficiais engenheiros, são oferecidas, ao todo, 20 vagas. As vagas são para ingresso nas áreas Civil (04), de Computação (04), Eletrônica (02), Elétrica (03), Mecânica (04), Química (01) e de Telecomunicações (02).

As vagas são para as cidades de Belém (PA), São Luís-Alcântara (MA), São Paulo-Guarulhos (SP), Anápolis (GO), Rio de Janeiro (RJ), São José dos Campos (SP), Brasília-Gama (DF), Belo Horizonte-Lagoa Santa-Confins (MG), Canoas-Porto Alegre (RS) e Recife (PE).

No Estágio de Oficiais de Apoio são 10 vagas, distribuídas nas áreas de Administração (02), Análise de Sistemas (01), Enfermagem (01), Fisioterapia (01), Jornalismo (01), Pedagogia (01), Psicologia (01) e Serviços Jurídicos (02).

Por fim, são reservadas 04 vagas para o estágio de adaptação de capelães, para sacerdote católico apostólico romano.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas no exame de admissão do CAMAR, CADAR, CAFAR e EAOEAR não podem completar 36 anos de idade até o dia 31 de dezembro de 2021. Já quem concorre no EAOP deve ter, no mínimo, 18 e, no máximo, 32 anos de idade até 31 de dezembro de 2021.

No EIAC, o candidato não poderá ter menos de 30 nem completar 41 anos de idade no ano da matrícula.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 15 horas do dia 27 de fevereiro. A taxa de inscrição custa R$130.

Etapas

O concurso vai contar com Provas Escritas; Verificação de Dados Biográficos e Profissionais (VDBP); Parecer da Comissão de Promoções de Oficiais (CPO), para candidatos militares da Aeronáutica; Inspeção de Saúde (INSPSAU); Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF); Exame de Aptidão Psicológica (EAP); Prova Prático-Oral (PPO); h) Procedimento de Heteroidentificação Complementar (PHC); e Validação Documental.

Os candidatos aprovados vão ingressar nos estágios de adaptação de oficiais engenheiros (EAOEAR); oficiais de apoio (EAOAP); e de instrução e adaptação de capelães (EIAC) não terão a etapa de prova prático-oral.

As avaliações escritas serão aplicadas no dia 17 de maio de 2020. As provas contarão com questões de Língua Portuguesa (gramática e interpretação de texto) e Conhecimentos Especializados (assuntos relativos à especialidade pretendida). Com exceção aos inscritos nas vagas do CAMAR, todos os outros farão no mesmo dia uma prova de Redação.

Segundo os editais, os candidatos que foram aprovados em todas as etapas, dentro do número de vagas, serão convocados para o curso no Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), em Lagoa Santa (MG). A formação terá uma duração de, aproximadamente, 17 semanas.

Informações do concurso

Concurso : Força Aérea Brasileira (FAB)

: Força Aérea Brasileira (FAB) Banca organizadora : Aeronáutica

: Aeronáutica Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 150

: 150 Remuneração : até R$8.245

: até R$8.245 Inscrições : até as 15 horas do dia 27 de fevereiro

: até as 15 horas do dia 27 de fevereiro Taxa de Inscrição : R$130

: R$130 Provas : 17 de maio de 2020

: 17 de maio de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL FORÇA AÉREA BRASILEIRA FAB 2020 – CAMAR

EDITAL FORÇA AÉREA BRASILEIRA FAB 2020 – CADAR

EDITAL FORÇA AÉREA BRASILEIRA FAB 2020 – CAFAR

EDITAL FORÇA AÉREA BRASILEIRA FAB 2020 – Oficiais Engenheiros

EDITAL FORÇA AÉREA BRASILEIRA FAB 2020 – Oficiais de Apoio

EDITAL FORÇA AÉREA BRASILEIRA FAB 2020 – Estágio de Adaptação de Capelães