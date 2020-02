Concurso FeSaúde abre 783 vagas para todos os níveis; Até R$ 13,8 mil

Edital publicado. Foi divulgado no Diário Oficial, o edital de abertura de concurso público FeSaúde 2020. De acordo com o documento publicado, serão oferecidas 783 vagas imediatas, além de cadastro reserva. As oportunidades são para candidatos de todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio e superior).

Segundo o edital, os salários variam de R$ 1.317 a R$ 13.800, a depender do cargo. As vagas estão distribuídas da seguinte maneira:

Nível fundamental: as oportunidades são para auxilar de saúde bucal, com 21 vagas. Os salários chegam a R$1.317, por jornada de 40 horas semanais.

Nível médio: 272 vagas distribuídas entre os cargos de Agente de Saúde Comunitário (253) e Assistente Administrativo (19). Os salários são de R$1.400 e R$2.249, respectivamente, por jornada de 40 horas semanais.

Nível superior: para os graduados são oferecidas 363 vagas, distribuídas entre os cargos de cirurgião-dentista, enfermeiro, médico, assistente social, psicólogo, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico gineco-obstetra, médico pediatra, sanitarista, terapeuta ocupacional, médico psiquiatra, musicoterapeuta, nutricionista, analista administrativo e contador. As jornadas de trabalho variam de 20, 30 ou 40 horas. Os ganhos salariais oscilam de R$3.198 a R$13.800.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 12 horas do dia 02 de março e 12 horas do dia 26 do mesmo mês, no site oficial da banca organizadora do concurso. A taxa de inscrição vai custar R$50 será cobrada para nível fundamental e agente comunitário de saúde, R$70 para nível médio e R$100 para superior.

Segundo o edital, os candidatos candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) poderão solicitar isenção da taxa no site da organizadora entre os dias 2 e 4 de março.

Provas

O concurso vai contar com provas objetivas e títulos. As avaliações dos candidatos de níveis fundamental e médio (com exceção de agente comunitário) serão aplicadas a partir das 09 horas do dia 26 de abril de 2020. No dia 10 de maio vai ocorrer as provas para os cargos de agente comunitário e ensino superior.

Segundo o edital, as avaliações objetivas vão contar com 50 questões, conforme disposto a seguir:

Níveis fundamental, médio e dos cargos de analista administrativo e contador: Língua Portuguesa – 10 questões e Conhecimentos Específicos – 40 questões;

Língua Portuguesa – 10 questões e Conhecimentos Específicos – 40 questões; Demais cargos: 40 questões de Conhecimentos Específicos e 10 de Legislação e Normativas Técnicas do SUS aplicadas às redes de Atenção Básica ou de Saúde Mental.

De acordo com o edital, para a prova de títulos, apenas serão convocados os candidatos aprovados na prova objetiva e que tenham alcançado a pontuação de acordo com o anexo V do edital. O concurso terá validade de dois anos podendo ser prorrogado por mais dois.