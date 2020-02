Concurso FHGV 2020: Saiu o edital para todos os níveis com salários de até R$ 10.826,35

A Fundação Hospitalar Getúlio Vargas – FHGV, com sede em Sapucaia do Sul-RS, faz saber aos interessados, através do Instituto Brasileiro de Seleção Pública – IBRASP, a abertura de dois novos editais de concurso público para o preenchimento de 117 vagas em cargos de ensino fundamental, médio, técnico e superior. Os aprovados vão atuar em Sapucaia do Sul.

A Fundação conta com sedes em Tramandaí, Rio Pardo, Lajeado, Charqueadas, Pelotas, São José do Norte e Viamão, além de Sapucaia do Sul, local com vagas abertas neste edital.

Cargos e vagas abertas no concurso FHGV 2020

O primeiro edital de concurso, 01/2020, vai contar com 115 vagas para Médico. As chances são para ingresso nas áreas de Anestesiologista, Auditor, Cardiologista, Plantonista, Cirurgião Geral Rotineiro, Cirurgião Pediátrico, Cirurgião Plástico, Cirurgião Torácico, Cirurgião Vascular, Clínico para Atendimento Adulto Infantil, Clínico Plantonista, Clínico Rotineiro, Clínico Plantonista para UTI, Dermatologista, Médico do Trabalho, Endocrinologista, Gastroenterologista, Ginecologista, Gineco-Obstetra Plantonista, Hematologista, Infectologista, Intensivista Rotineiro, Neonatologista Rotineiro, Neurocirurgião, Neurologista, Neurologista Pediátrico, Oftalmologista, Otorrinolaringologista, Pediatra Plantonista, Pediatra Rotineiro, Pneumologista, Proctologista, Psiquiatra Rotineiro, Radiologista, Radiologista Intervencionista, Reumatologista, Socorrista, Traumato-Ortopedista, Traumatologista Rotineiro e Urologista. Os médicos vão receber entre R$ 4.415,38 e R$ 11.893,96, conforme a carga horária, que vai de 60 a 120h por mês. Plantonistas e cirurgião pediátrico receberão R$ 73,59 por hora.

O segundo edital, 02/2020, conta com 02 vagas imediatas, além de cadastro reserva. As chances são para ingresso nos cargos de Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Manutenção, Auxiliar de Segurança, Costureiro, Cozinheiro , Assistente Administrativo, Auxiliar de Laboratório – Farmácia Hospitalar, Desenhista Projetista de Arquitetura, Eletricista, Motorista , Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem, Técnico em enfermagem com instrumentação cirúrgica, Técnico em Enfermagem do Trabalho, Técnico em Enfermagem Socorrista, Técnico em Hidráulica, Técnico em Imobilização Ortopédica, Técnico em Radiologia, Técnico em Refrigeração, Técnico em Segurança do Trabalho, Administrador, Analista de Sistemas, Arquiteto e Urbanista, Assistente Social, Contador, Enfermeiro, Enfermeiro do Trabalho, Enfermeiro Socorrista, Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Eletrônico, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Jornalista , Nutricionista, Procurador jurídico, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional. Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.465,95 e R$ 9.121,44.

Do quantitativo de vagas, 10% serão abertas vagas para deficientes e 20% aos negros.

Inscrição Concurso FHGV

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 09 de março de 2020, no site da banca – www.ibrasp.org.br. As taxas variam entre R$ 30,00 e R$ 100,00, conforme cargo.

Etapas e Provas

O concurso vai contar com uma prova objetiva com 40 questões, distribuídas entre questões de Língua Portuguesa (10), Legislação (10) e Conhecimentos Específicos (20).

As avaliações objetivas serão aplicadas no dia 05 de abril, em locais e horários serão divulgados no dia 28 de março. Haverá, ainda, prova de títulos, de caráter classificatório para os cargos de nível superior.

Os gabaritos preliminares serão liberados no dia 07 de abril, enquanto os definitivos serão liberados no dia 27 de abril, no site da banca.

A validade do concurso será de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, a critério da FHGV.

Informações do concurso