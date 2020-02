Concurso FUMAS de Jundiaí SP abre vagas para todos os níveis! Até R$10,6mil!

A Fundação Municipal de Ação Social (FUMAS) de Jundiaí em São Paulo, anunciou a abertura de novos editais (nº 01 e 02/2020) de concurso público para preenchimento de 08 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal.

O EDITAL nº 01/2020 oferta vagas para os cargos de Cozinheiro Industrial (1), Motorista de Veículos Leves (1), Técnico em Construção Civil (1), Agente de Fiscalização de Posturas Municipais (1) e Agente Funerário (1).

E o EDITAL nº 02/2020 oferece 03 vagas em cargos de Atendente de Serviço Funerário (1), Analista de Planejamento, Gestão e Orçamento (1) e Engenheiro (1).

Os salários oferecidos oscilam entre R$ 2.140,63 a R$ 10.647,65, mais R$ 665,00 de auxílio alimentação e R$ 368,00 de auxílio transporte.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 01 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora IUDS. A taxa de inscrição está fixada em R$ 9,25.

PROVAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

–> Prova escrita objetiva (caráter classificatório e eliminatório);

–> Prova de título para alguns cargos;

–> Prova prática pra Cozinheiro Industrial;

–> Prova de aptidão física para os cargos de Motorista de Veículos Leves e Agente Funerário.

As avaliações serão aplicadas no dia 05 de abril de 2020, em locais a serem informados no dia 30 de março via site da IUDS. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

