Concurso FUNASE PE 2020: Edital ainda aguarda autorização para ser realizado

A Fundação de Atendimento Socioeducativo de Pernambuco vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso FUNASE). A princípio, o órgão tinha intenção em abrir o edital do certame em 2019, mas o certame ainda aguarda liberação do orçamento para ser anunciado.

Segundo informações da assessoria de imprensa do órgão, a meta da Fundação é que o edital tenha início em 2020. Ainda não há como estimar uma data precisa para a publicação do edital, conforme informações da pasta. O documento de autorização será dado pela Secretaria de Administração de Pernambuco, mas ainda não há previsão sobre quando a liberação deve acontecer.

Foi divulgado no Diário Oficial do dia 23 de fevereiro de 2019, a informação de que o Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo será a banca organizadora do próximo certame do órgão.

O quantitativo de vagas e os cargos que serão oferecidos ainda não foram revelados. No momento, a Secretaria de Administração do órgão trabalha nos últimos detalhes do certame. Confira abaixo o documento publicado no Diário Oficial do Estado.

Último concurso foi divulgado em 2014; Processo seletivo foi aberto em 2018

O último concurso foi divulgado em 2014, quando foi divulgado com 90 vagas em cargos de ensino médio, médio/técnico e superior. Os salários oferecidos oscilaram entre R$1 mil e R$1.200, a depender do cargo. Os servidores trabalharam em uma escala de 12 horas de serviço por 36 horas de descanso. A Upenet organizou o concurso, que contou com uma prova objetiva composta por 40 questões, distribuídas entre as matérias de Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos.

A Fundação de Atendimento Socioeducativo de Pernambuco abriu edital de processo seletivo no ano passado para o preenchimento de 496 vagas no cargo de Agente Socioeducativo. Do quantitativo de vagas, 25 foram reservadas aos portadores de deficiência. Houve ainda, conforme edital publicado pela organizadora, o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB), formação de 1.488 vagas em cadastro reserva, totalizando até 1.984 vagas a serem preenchidas através do edital.

As oportunidades foram para lotação em Case de Abreu e Lima, Case de Cabo, Case de Jaboatão dos Guararapes, Case de Santa Luzia, Cenip de Recife, Cenip de Santa Luzia e Casem de Rosarinho, Casem de Casa Amarela, Casem de Areias, Casem de Santa Luzia e Uniai.

O cargo de Agente Socioeducativo tem requisito de certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente. O salário foi de R$1.584,00.

A jornada de trabalho foi em Regime de plantão, numa escala de 24 horas de serviço por 72 horas de descanso, obedecendo a escala funcional elaborada e fornecida exclusivamente pela FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO – FUNASE/ SDSCJ, inclusive aos sábados, domingos e feriados, de acordo com a legislação estadual vigente.

O cargo deverá recepcionar os socioeducandos internos na unidade de atendimento, sempre com solicitude, orientando-os sobre seus direitos, deveres e normas disciplinares; garantir a integridade física, psicológica e moral dos socioeducandos; acompanhar os socioeducandos em consultas médicas, exames, audiências e visitas domiciliares, conforme orientação recebida da direção da unidade de atendimento; acompanhar os socioeducandos em suas atividades diárias de educação, esporte e lazer, tais como aulas, cursos, recreação, além de outras, dentro e fora das unidades de atendimento; conduzir os socioeducandos ao atendimento por técnicos, coordenadores e direção das unidades; entre outros.

O processo seletivo contou com análise de experiência profissional e prova de títulos.

Sobre a FUNASE-PE

A FUNASE, órgão responsável pelo atendimento do adolescente sob medida socioeducativa de restrição e/ou privação de liberdade, na realidade tem suas raízes no antigo Serviço Social do Menor, órgão voltado à assistência de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social no Estado de Pernambuco, vinculado à época ao Juizado de Menores desta Capital. Durante o regime militar, em 14/06/1966, através da Lei Nº. 5.810, foi criada a Fundação do Bem Estar do Menor – FEBEM, entidade com personalidade jurídica de Direito Privado, vinculada a Secretaria do Trabalho e Justiça, a qual assumiu a responsabilidade pela assistência ao “menor abandonado e infrator”. Respaldada pela Doutrina de Situação Irregular, a FEBEM desenvolvia um trabalho assistencialista com crianças e adolescentes “carentes”, independente da prática de ato infracional. Em 1975, vinculada à Secretaria do Estado de Trabalho e Ação Social, a FEBEM teve seu âmbito de ação ampliado, com a criação dos Núcleos de Prevenção, localizados no Grande Recife e Interior do Estado.

Informações do concurso