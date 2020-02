Concurso FUNASG de São Gonçalo RJ 2020: Inscrições até 13 de fevereiro!

A Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo (FUNASG) no Rio de Janeiro, abriu edital de concurso público para preenchimento de 12 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Cirurgião Dentista (Cr), Fonoaudiólogo (Cr), Assistente Social (Cr), Fisioterapeuta (Cr), Enfermeiro (Cr), Psicólogo (Cr), Advogado (Cr), Contador (Cr), Nutricionista (Cr), Agente de Apoio Técnico (Cr), Auxiliar de Serviços Médicos (Cr), Massoterapeuta (Cr), Técnico de Enfermagem (Cr), Médico Clínico Geral (Cr), Médico Endocrinologista (Cr), Médico Cardiologista (3), Médico Gastroenterologista (1), Médico Neurologista (Cr), Médico Mastologista (1), Médico Otorrinolaringologista (1), Médico Ortopedista (1), Médico Pediatra (Cr), Médico Proctologista (1), Médico Pneumologista (1), Médico Urologista (Cr), Médico Ginecologista (2), Médico Dermatologista (Cr) e Médico Geriatra (1).

As remunerações oferecidas oscilam entre R$ 1.083,27 e R$ 1.863,70, por carga horária de 12 a 40 horas semanais, além de auxílio-transporte, adicional de tempo de serviço e benefícios de insalubridade.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 16h do dia 13 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial do Instituto Consulplan. O valor da inscrição oscila entre R$ 47,08 (nível médio/técnico) e R$ 60,85 (nível superior).

PROVAS

O concurso consistirá com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) para todos; prova discursiva (caráter classificatório e eliminatório) para o cargo de Advogado.

As avaliações serão aplicadas no dia 15 de março nas cidades de São Gonçalo, Niterói e Rio de Janeiro/RJ no dia 15 de março para os cargos de Assistente Social Auxiliar de Serviços Médicos, Psicólogo, Advogado, Enfermeiro, Massoterapeuta, Médicos, Contador, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista e Cirurgião Dentista e no dia 22 de março para os cargos de Agente de Apoio Técnico e Técnico de Enfermagem.

Os locais e horário serão informados no dia 09 de março, para os cargos do 1º dia de provas e a partir do dia 16 de março, para os cargos do 2º dia. Os gabaritos provisórios serão divulgados a partir das 16h do dia subsequente ao da realização das provas escritas, no site já citado.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL FUNASG DE SÃO GONÇALO RJ 2020

100% de Acordo com Último Edital