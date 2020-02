Concurso FUNDASE RN 2020: Edital com 741 vagas tem comissão reformulada

A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Norte vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso FUNDASE RN 2020) este ano para preenchimento de vagas no seu quadro pessoal efetivo. A Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos do Estado informou que estão previstas 741 vagas em cargos de níveis médio e superior. O edital está na fase de escolha da banca.

O concurso da Fundase-RN teve novidades nesta sexta-feira, 14 de fevereiro. Foi divulgado no Diário Oficial do Estado, a comissão especial, designada para elaborar a seleção. A equipe vai ter responsabilidade de realizar o levantamento de vagas na Fundação.

A nova comissão vai ser composta por cinco membros: José Ediran Magalhães Teixeira (presidente e membro da Secretaria de Administração); Maria das Graças de Araújo (membro da Sead); Valtemir Moura de Oliveira (membro da Fundase); Washington Carlos de Lima (Fundase); e Andrey Jeronimo Leiras (OAB-RN).

A comissão vai ficar encarrega, principalmente, pelos estudos para a reposição de vagas, por meio de abertura do concurso Fundase RN, para os serviços socioeducativos do Rio Grande do Norte.

O Concurso FUNDASE RN 2020

o edital do concurso FUNDASE-RN 2020 será divulgado para o preenchimento de 741 vagas em cargos de níveis médio e superior.

É esperado que a oferta de vagas seja bastante expressiva, uma vez que a fundação realizou apenas um concurso para efetivos desde quando foi criado. A abertura do concurso vem sendo estudada há dois anos. No entanto, somente este ano foi possível o início dos preparativos. O principal motivo seria a crise financeira do estado.

Atualmente, a estrutura organizacional da Fundase, conforme a Lei Complementar Nº 614 de Janeiro de 2018, as carreiras existentes no órgão são de analista, assistente, técnico e auxiliar. Este último, com exigência de nível fundamental, não deverá ser ofertado. Veja os cargos com os respectivos salários:

Nível Médio: Técnico de nível médio com salário de R$1.899,83;

Nível Superior: Técnico e nível superior com salário de R$2.870,90; Agente socioeducativo com remuneração de R$2.286,55; Analista socioeducativo administrativo com remuneração de R$3.029,92; Analista socioeducativo administrativo com salário de R$3.189,39.

Os vencimentos básicos podem chegar a até R$5mil com as progressões nas carreiras. Os aprovados devem ser lotados nas dez unidades regionais em Natal, Caicó e Mossoró.

Último edital da FUNDASE RN

A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Norte divulgou um edital de processo seletivo em 2018 para preencher 400 vagas e formar cadastro reserva em cargos de níveis fundamental e superior. Do quantitativo de vagas, 5% foram reservadas aos portadores de deficiência.

De acordo com o edital, as vagas foram destinadas as cidades de Natal/Parnamirim, Caicó e Mossoró. Os cargos oferecidos foram os de Agente Socioeducativo (252 vagas), Assistente social (18 vagas), Pedagogo (9 vagas), Psicólogo (20 vagas), Auxiliar de Serviços Gerais (64 vagas) e Motorista (37 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.247,00 e R$ 1.897,00.

A seleção contou com prova escrita objetiva (para todos), investigação social (para todos) e títulos (somente para nível superior). As avaliações objetivas foram aplicadas em Natal (RN), Caicó (RN) e Mossoró (RN). A prova objetiva de conhecimentos, de caráter eliminatório e classificatório, teve duração de 03 (três) horas.

A avaliação de conhecimentos constou de 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha, cada uma com 04 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma correta e abrangeu o conteúdo programático do Edital, sendo: 10 (dez) questões de Conhecimentos da Língua Portuguesa e 20 (vinte) de Conhecimentos Específicos.

O edital informava que os aprovados seriam contratados por 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, não ultrapassando até 24 meses. Veja o edital da seleção.

Informações do concurso