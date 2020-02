Concurso Guarda Maricá RJ 2019: sai convocação de aprovados para o curso de formação

A Prefeitura de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, divulgou o edital de convocação dos aprovados para o curso de formação do concurso público (Concurso Guarda Maricá RJ 2019) em andamento para o preenchimento de 200 vagas na carreira de Guarda Civil Municipal. Do quantitativo, 150 são em ampla concorrência, 10 para pessoas com deficiência e 40 para negros (pretos ou pardos).

O certame recebeu, ao todo, 10.053 candidatos. Veja o edital de convocação – curso de formação (clique aqui e veja).

O salário inicial será de R$1.749,38. Sobre o valor ainda incide 40% de acréscimo de periculosidade, elevando os ganhos iniciais a R$2.449,13. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

Requisitos e Atribuições – Concurso Guarda Maricá RJ 2019

Requisitos: a) ser brasileiro nato ou naturalizado ou português em condições de igualdade de direitos com os brasileiros, na forma do artigo 12, § 1º, da Constituição Federal; b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; c) ter idade máxima de 35 (trinta e cinco) anos completos no primeiro dia do período de inscrição, ou seja, dia 16 de outubro de 2019; d) gozar dos direitos políticos; e) estar em dia com as obrigações eleitorais; f) estar em dia com os deveres do serviço militar, para os Candidatos do sexo masculino; g) ser registrado no seu respectivo Conselho Regional ou Órgão de Classe, quando for o caso; h) apresentar os documentos comprobatórios da escolaridade e dos requisitos constantes deste Edital; i) possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), dentro do prazo de validade, na categoria “A” ou “B” j) firmar declaração de não estar cumprindo e nem ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade por prática de improbidade administrativa aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal; k) apresentar declaração quanto ao exercício de outro(s) cargo(s), emprego(s) ou função(ões) pública(s) e sobre recebimento de proventos decorrente de aposentadoria e pensão; l) apresentar declaração de bens e valores que constituam patrimônio; m) firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal; n) ser considerado apto no exame admissional realizado pela Prefeitura do Município de Maricá; o) não ter sido condenado a pena privativa de liberdade transitada em julgado ou qualquer outra condenação incompatível com a função pública; p) estar apto física e mentalmente para o exercício do cargo, não sendo, inclusive, pessoa com deficiência incompatível com as atribuições do cargo, fato a ser apurado pela Prefeitura do Município de Maricá.

Atribuições: a) zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município; b) prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais; c) atuar, preventivamente e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistemática da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais; d) colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social; e) colaborar com a participação de conflitos que seus participantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas; entre outras.

Inscrição Concurso Guarda Maricá RJ 2019

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 12 horas do dia 16 de outubro e 12 horas do dia 12 de novembro, no site oficial da banca organizadora do concurso, a Coseac-UFF.

A taxa de inscrição custou R$70,00.

Etapas e Provas

O concurso de Guarda Maricá-RJ 2019 vai contar com prova objetiva, teste físico, exames psicotécnico, exames médicos, investigação social e curso de formação.

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, está prevista para ser aplicada no dia 08 de dezembro de 2019, com início às 13h. A avaliação terá duração de quatro horas.

A prova vai contar com 50 questões distribuídas entre matérias de Língua Portuguesa – 10 questões (1,25 pontos cada) Raciocínio Lógico e Noções de Informática – 10 questões (1,25 pontos cada) Conhecimentos Específicos – 30 questões (2,5 pontos cada).

A avaliação será avaliada na escala de 0 a 100 pontos. Serão eliminados os candidatos que obtiverem nota zero em qualquer uma das disciplinas e aqueles cuja pontuação for inferior a 50% do total previsto.

Informações do concurso