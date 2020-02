Concurso Guarda Municipal de Belém PA anunciará EDITAL em breve

Edital visa preencher vagas de nível médio; Edital previsto para ainda esse semestre

No Estado do Pará, a Prefeitura Municipal de Belém anunciou nesta sexta-feira, 14, via Diário Oficial da União, um aviso de licitação para escolha da banca organizadora do seu próximo edital de concurso público para o cargo de Guarda Municipal.

Conforme o documento publicado, a Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão (SEGEP) fez a abertura da concorrência para escolha da banca.

A banca será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades da autarquia.

Informações do concurso