Concurso Guarda Municipal de Trindade GO 2020 anunciará 40 vagas

A Prefeitura Municipal escolherá a banca organizadora no próxima quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020

No Estado de Goiás, a Prefeitura Municipal de Trindade anunciará um novo edital de concurso público para o cargo de Guarda Municipal onde serão ofertados 40 vagas, sendo 20 imediatas e 20 para cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. O cargo exige o ensino médio completo e o salário inicial será de R$ 1.320,00.

De acordo com o extrato do documento, a licitação para escolha da banca organizadora será na próxima quarta-feira, 19 de fevereiro a partir das 15 horas. A banca será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades da autarquia.

Informações do concurso