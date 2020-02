Concurso HCRP de Ribeirão Preto 2020: Salários de até R$ 4.476,38!

Em São Paulo, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HCRP) encerra inscrições nesta quarta-feira, 12 de fevereiro. Os novos editais (nº 07, 08 e 09/2020) de concurso público para preenchimento de 03 vagas em cargos de Médico nas especialidade de Neurocirurgia Pediátrica (1 vaga), Ortopedia Pediátrica e Afecções do Pé Adulto (1 vaga) e Cirurgia Pediátrica (1 vaga).

De acordo com o edital, as funções exigem graduação de Médico, certificado de conclusão de residência Médica na especialidade pleiteada e registro atualizado no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp). O salário oferecido será de R$ 4.476,38, por carga horária de 20 horas semanais, mais R$ 360,00 de auxílio-alimentação.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 14 horas de 12 de fevereiro de 2020, no site oficial da HCRP. A taxa de inscrição está fixada em R$ 91,11.

PROVAS

O concurso consistirá em prova objetiva/dissertativa, mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas no dia 20 de fevereiro de 2020, no Anfiteatro do Ceaps, 2º andar do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto da FMRP-USP, campus Universitário s/n, Monte Alegre, às 18 horas.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

EDITAL HCRP DE RIBEIRÃO PRETO SP 07/2020