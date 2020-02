Concurso Hospital Odilon Behrens HOP MG 2020: Último dia de inscrição!

Em Minas Gerais, o Hospital Metropolitano Odilon Behrens de Belo Horizonte (HOB) tem inscrições até hoje, 10 de fevereiro. O concurso público visa o preenchimento de 327 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior sob regime Estatutário.

As oportunidades são para os cargos de Técnico em Informática (1), Técnico em Radiologia (1), Técnico de Segurança do Trabalho (1), Agente Administrativo (Cr), Técnico em Enfermagem (191), Técnico em Nutrição (2) e Técnico em Laboratório (1) NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO.

Assistente Social (1), Terapeuta Ocupacional (1), Psicólogo (1), Enfermeiro (2), Enfermeiro Obstetra (1), Nutrólogo (Cr), Geriatra (1), Radiologista (2), Cirurgião Pediátrico (2), Cirurgião Vascular (1), Endoscopista (Cr), Intensivista (18), Neuropediatra (Cr), Ecografista (1), Gineco-Obstetra (1), Neonatologista (1), Psiquiatra (Cr), Urologista (1), Otorrinolaringologista (1), Recursos Humanos (1), Estatística (1), Engenheiro Clínico (1), Segurança do Trabalho/ Radioproteção (1), Nutricionista (1), Farmacêutico Hospitalar (1), Farmacêutico Bioquímico (1), Fonoaudiólogo (1), Fisioterapeuta Respiratório (2), Ortopedista (9), Clinico Geral (56), Intensivista Pediátrico (1), Anestesiologista (6), Pediatra (1), Cirurgião Geral (1), Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial (1), Cirurgião Dentista/Odontologia Geral (1), e Médicos do Trabalho (Cr), Hematologista (1), Neurocirurgião (3) e Neurologista (5).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.391,85 e R$ 5.139,80, conforme o cargo e carga horária.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59min do dia 10 de fevereiro de 2020, no site oficial da banca organizadora Dedalus Concursos. O valor da inscrição varia entre R$ 50,00 e R$ 120,00.

Provas

O concurso consistirá nas seguintes etapas:

–> Prova objetiva com 50 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, políticas de saúde pública e conhecimentos específicos;

–> Prova de títulos (caráter classificatório) valorando a formação acadêmica e a experiência profissional.

As avaliações serão aplicadas no dia 29 de março de 2020 na cidade de Belo Horizonte, em locais e horários a serem informados via edital próprio no dia 17 de março.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso

Concurso : Hospital Odilon Behrens HOP MG

: Hospital Odilon Behrens HOP MG Banca organizadora : Dedalus Concursos

: Dedalus Concursos Escolaridade : médio, técnico e superior

: médio, técnico e superior Número de vagas : 327

: 327 Remuneração : R$ 2.479,73 a R$ 5.139,80

: R$ 2.479,73 a R$ 5.139,80 Inscrições : até 10 de fevereiro de 2020

: até 10 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 50,00 e R$ 120,00

: R$ 50,00 e R$ 120,00 Provas : 29 de março de 2020

: 29 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL HOB MG 2019