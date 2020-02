Concurso Hospital Ophir Loyola PA: Edita deve sair em 2020, prevê governo

O concurso público do Hospital Ophir Loyola (HOL), no Estado do Pará, tem expectativa de ser publicado em breve. O edital ainda não tem data para ser publicado, mas tudo indica que isso não demorar para acontecer.

A banca organizadora do concurso já foi definida, assim como o quantitativo total de vagas que será oferecido no certame. O Instituto AOCP vai ter a responsabilidade do edital.

O contrato com a banca já foi assinado, o que indica que os preparativos do certame já estão bem avançados.Inicialmente, a previsão era que o edital tivesse 626 vagas, mas uma mudança informada no termo aditivo do contrato garante uma 116 vagas.

Os cargos que serão oferecidos no concurso ainda não foram definidos. No entanto, o Governo Estadual prevê divulgar oportunidades parra cargos de ensino médio e superior. Ainda não há um calendário que estima o período inscrições e aplicação das provas.

Sobre

O HOL atende demanda encaminhada pela rede básica, ambulatorial e hospitalar, de todo o Estado do Pará, destinando 100% (cem por cento) de sua capacidade instalada a pacientes do SUS. O Hospital é credenciado como Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) e Hospital de Ensino pelo Ministério da Saúde (MS) e vem se especializando cada vez mais no tratamento multidisciplinar das doenças crônico-degenerativas. Reconhecido com um dos hospitais mais importantes do Pará, disponibiliza procedimentos e possui equipes multidisciplinares nas diversas áreas de atuação.

O Hospital tem missão de prestar assistência de qualidade em Oncologia, Nefrologia, Neurologia e Transplante fundamentada nas políticas públicas, assim como desenvolver e promover Ensino e Pesquisa.