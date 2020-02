Concurso IFB 2020: comissão para novo certame é formada!

O Instituto Federal de Brasília vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso IFB 2020) para efetivos. Foi divulgado no Diário Oficial da União, edição do dia 07 de fevereiro, a informação de que foi nomeada a comissão organizadora do certame para técnico-administrativos e professores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. A nomeação foi feita pela reitora Luciana Massukado.

O grupo de trabalho conta, ao todo, com cinco servidores. Os profissionais vão ficar responsáveis por conduzir os procedimentos necessários à organização do concurso, desde o levantamento de vagas à supervisão das provas.

A comissão também vai elaborar o projeto básico, que funciona como um espelho para o edital, visto que o documento consta dados importante sobre o concurso, como por exemplo, cargos, vagos, exigências, salários e etapas do concurso.

O projeto básico é utilizado para contratação da banca organizadora. As empresas interessadas em organizar o concurso recebem o documento para que possam propor seus preços em ficar à frente da seleção. O quantitativo de vagas e os cargos ainda não foram definidos.

O concurso IFB 2020

A comissão do concurso IFB 2020 ainda não tem um prazo para publicar o edital e aplicar o exame. A instituição tem concurso válido para técnico-administrativos até 2021. Sendo assim, os cargos que ainda estão com resultado válido não devem ser contemplados no novo edital.

O último edital para ingresso na área de apoio do instituto foi divulgado em 2016 e homologado em outubro de 2018. As oportunidades do concurso foram para auxiliar em administração, técnico em assuntos educacionais, tecnólogo gestão pública, assistente social.

Além disso, foram abertas vagas para auditor, psicólogo, tradutor e intérprete de linguagem de sinais, técnico em laboratório nas especialidades de Informática, Segurança do Trabalho, Biologia, Física, Química, Móveis e Esquadrias, Audiovisual.

Último edital do concurso IFB

O último edital de concurso do IFB para técnicos administrativos foi aberto em 2016 para o preenchimento de 34 vagas. As vagas foram para todos os níveis de escolaridade, com salários entre R$2.292 e R$4.326, de acordo com a oportunidades em disputa.

O concurso contou com cerca de 6 mil candidatos. Os cargos mais concorridos foram os de auxiliar em administração, com 3.448 participantes, e técnico em assuntos educacionais, com 1.736 inscritos.

O certame contou com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Nessa etapa, os candidatos responderam questões de Língua Portuguesa, Matemática, Informática, Legislação e Conhecimentos Específicos de cada área. Apenas os habilitados a tradutor também passaram por prova prática.

Em 2016, a IFB também abriu concurso para Professores. Na época, foram abertas 105 vagas para as especialidades de Alimentos, Engenharia Elétrica, Espanhol, Eventos, Gestão, Informática, Informática/Desenvolvimento de Sistemas. Além de Informática/Redes, Libras, Mecatrônica, entre outras.

Os candidatos foram selecionados por prova objetiva de conhecimentos específicos, composta por 45 questões, prova de desempenho didático e avaliação de títulos.

O regime de contratação é estatutário, que garante a estabilidade empregatícia dos servidores.

Sobre

O Instituto Federal de Brasília tem missão de oferecer ensino, pesquisa e extensão no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica, por meio da inovação, produção e difusão de conhecimentos, contribuindo para a formação cidadã e o desenvolvimento sustentável, comprometidos com a dignidade humana e a justiça social.

A instituição tem visão de Consolidar-se no DF como instituição pública de excelência em Educação Profissional e Tecnológica, pesquisa aplicada e extensão, ofertante de formação inovadora, inclusiva, pautada no respeito à diversidade e à sustentabilidade, de forma integrada com a sociedade.

Valores:

• Ética;

• Educação como bem público gratuito e de qualidade;

• Formação crítica, emancipatória e cidadã;

• Gestão democrática: transparência, participação, autonomia, pluralismo e integração;

• Respeito à diversidade e à dignidade humana;

• Promoção da inclusão;

• Inovação;

• Sustentabilidade econômica e socioambiental.