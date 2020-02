Concurso IMA Campinas SP 2020: Salários de até R$ 5.823,23!

Em São Paulo, a Informática Municípios Associados (IMA SP) com sede na cidade de Campinas/SP, divulgou a abertura de novo edital de concurso público para preenchimento de 05 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Técnico em Tecnologia da Informação / Teleatendimento (1 vaga), Técnico em Tecnologia da Informação/ Atendimento ao Usuário (1 vaga), Técnico em Tecnologia da Informação/Desenvolvimento (1 vaga), Analista em Tecnologia da Informação Jr/ Sistemas (1 vaga), Assistente em Teleatendimento, Atendimento e Informações (1 vaga).

O salário oferecido chegam até R$ 5.823,23, mais R$ 900,00 de ale-alimentação, plano de saúde, plano odontológico, vale-transporte, seguro de vida em grupo e auxílio-creche.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59min do dia 15 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Consesp. O valor da inscrição oscila entre R$ 38,66 (nível médio/técnico) e R$ 51,96 (nível superior).

PROVAS

O concurso contará com prova objetiva (para todos) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico, conhecimento técnico e informática, mais uma redação. As avaliações serão aplicadas no dia 26 de abril, em locais e horários a serem informados via edital de convocação no dia 31 de março.

O gabarito provisório será divulgado no dia subsequente após a aplicação da prova, no site da Consesp. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

